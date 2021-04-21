«В любой точке украинского Донбасса»: Зеленский зовет Путина на встречу

Очная встреча президентов России и Украины должна состояться в Донбассе, считает украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее предложение, обращенное к Владимиру Путину, политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Господин Путин, я готов <…> предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине», — заявил политик.

Так он ответил на предложение российской стороны в Трехсторонней контактной группе встретиться в Донбассе, чтобы «лучше понять ситуацию». По словам Зеленского, он «прекрасно все понимает» и бывает на линии разграничения ежемесячно.

Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней, считает Зеленский. Мир на танке привезти нельзя, добавил он.

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне <...> Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский по-русски. Перед этим большая часть его обращения была произнесена по-украински.

Кроме того, Зеленский заявил, что общее прошлое России и Украины не означает общего будущего. «Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — добавил украинский глава.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к общей встрече. «[Если] не будет встречи в «нормандском формате», я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, «гора не идет к Магомеду», ничего страшного», — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин никогда не отвергал любые встречи, которые могут быть результативными.

«Лучшей подготовкой ко встрече может быть соблюдение минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в Париже», — заявил представитель Кремля.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.

В декабре 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность.

В конце ноября Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как весьма непростые. «С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров «нормандской четверки», — подчеркнул он.

За полгода до этого Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.

«Россия не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада. Эта позиция остается неизменной до сих пор, невзирая на противоположные заявления со стороны Киева.