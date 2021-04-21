Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию. LIVE

В этом году выступление президента пройдет в несколько ином формате по сравнению с предыдущими годами в связи с пандемией коронавируса. В частности, более чем вдвое сократилось количество журналистов, которые могут освещать выступления с места: если в прошлом году представителей СМИ было 900, то в этом их 435.