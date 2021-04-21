«Дорогие мои, нельзя терять бдительность»: о чем Путин сказал в послании

«Асимметричный ответ»

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля указал на новый обычай ряда государств — «цеплять» Россию без повода, что стало для них «новым видом спорта». По его словам, Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, но в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым и жестким.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена <…> Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — отметил президент.

Российская сторона в ответ на какие-либо выпады со стороны других государств ведет себя в высшей степени сдержанно и скромно, добавил Путин. Президент подчеркнул, что Россия часто вообще «не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», поскольку Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

Белорусский переворот

Рассуждая о ситуации в мире, президент также отдельно выделил ситуацию в Белоруссии, где планировался не просто государственный переворот, но и убийство белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению Путина, в мире, к сожалению, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим, но эта практика перерождается в нечто более опасное.

«Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны <…> Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины [Виктору] Януковичу или, там, к [Николасу] Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко,

но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы перешли уже», — указал президент.

При этом Путин отметил, что западные страны игнорируют факт попытки госпереворота в Белоруссии, хотя с целью госпереворота готовилась массированная кибератака и фактически блокада Минска.

«Видимо, недаром западные коллеги упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали. Все уходят просто даже от обсуждения этого вопроса», — подчеркнул президент.

Высший приоритет — здоровье

Одной из центральных тем выступления Владимира Путина стал блок социально-экономических вопросов. К примеру, президент заявил, что высшим национальным приоритетом в России является сбережение народа, и сейчас страна должна выйти на устойчивый рост численности населения.

«Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.

<…> Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайна, к сожалению, это так, это нужно констатировать, действовать исходя из этой ситуации», — отметил Путин.

В этом контексте, президент призвал правительство реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности. В пример президент привел сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, Путин призвал с 1 июля запустить программу диспансеризации и профилактических осмотров для россиян всех возрастов.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — добавил Путин.

Поддержка семей

Большой блок выступления президент посвятил поддержке семьи. Так, глава государства предложил ввести выплату беременным женщинам с низкими доходами в размере в среднем в 6350 руб. в месяц.

«Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — указал Путин.

Кроме того, президент поручил правительству проработать программы выплаты семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. руб. на ребенка единовременно, включая те семьи, в которых ребенок в этом году пойдет в первый класс. По его словам, выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. руб. на всех школьников», — пояснил Путин.

При этом глава государства также поручил назначить с 1 июля выплаты в размере 5650 руб. в месяц детям, растущим в неполных семьях, начать оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка уже в 2021 году и создать целостную систему для минимизации угрозы бедности в семьях с детьми.

Экономические стимулы

В ходе своего послания президент также обратил внимания на ряд экономических проблем, в том числе вызванных пандемией коронавируса COVID-19. По словам главы государства, рост цен съедает доходы граждан, но на точечные меры полагаться нельзя.

«Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, — к пустым полкам», — сказал Путин.

С точки зрения главы государства, обеспечить рост реальных доходов граждан — главная задача властей. Поэтому к концу 2021 года правительство должно восстановить рынок труда, а до конца весны предоставить новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Более того, Путин не исключил принятие решения по донастройке налогового законодательства по итогам 2021 года, и выступил за превращение прибыли бизнеса в инвестиции, пообещав поощрения для тех, кто вкладывает в развитие, а не выводит дивиденды.

«Новая система безопасности»

При этом в рамках своего выступления глава государства также не забыл о вопросах вооружения и безопасности России. По его словам, российская сторона обновляет военную технику в армии, в том числе ядерное оружие.

«Авангард», «Пересвет» уже на вооружении, скоро в войска поступит «Сармат» <…> Продолжается работа над «Буревестником» и «Посейдоном», — отметил Путин, также указав на вооружение армии России ракетами «Кинжал», «Калибр» и «Циркон».

В контексте вопросов безопасности президент выступил за личную встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопросов, связанных со стратегическим вооружением, к чему Россия призывала еще в прошлом году.

«Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки — но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения», — подчеркнул Путин.

Испытание пандемией

Одной из основных тем послания, так или иначе упоминаемой в ходе всего выступления президента стала пандемия коронавируса COVID-19. По мнению главы государства, эпидемия сначала стала временем абсолютной неопределенности.

«Эпидемия наступала. Наряду с естественно большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания <…> Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты», — отметил Путин.

Однако коронавирус все же до сих пор не побежден и остается прямой угрозой, констатировал глава государства, все рубежи России необходимо держать под контролем на фоне драматичного развития ситуации в других государствах.

«Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей. Знаем это по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира <…> Обращаюсь к гражданам России, дорогие мои, нельзя терять бдительность», — резюмировал Путин.