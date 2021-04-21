«Путин предупредил Шерхана»: в Кремле пояснили слова президента о «красных линиях»

«Красные линии», о которых говорил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию, очевидны, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней и по недопущению вмешательства кого-то извне в <...> наши выборы или другие политические процессы», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

К нарушению таких «линий» Песков отнес оскорбительные разговоры с Россией, ущемление экономических отношений страны и другие проявления недружественного отношения.

Представитель российского президента не стал уточнять, кого конкретно имел в виду Путин, говоря о недопустимости пересечения этих линий. «Ну, он же предупредил Шерхана и прилипал», — пошутил Песков.

В среду, 21 апреля, Путин огласил послание парламенту. В ходе выступления глава России выразил мнение, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — сказал глава государства.

Немецкое издание Deutsche Welle предположило, что Путин «намекнул на США и их союзников», сказав о главном антагонисте «Книги джунглей» Редьярда Киплинга тигре Шерхане и шакале Табаки.

Предостерегая от пересечения «красных линий», Путин отметил, что «у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры». Он предупредил, что Москва найдет возможность отстоять свою позицию, «если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон».

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что в Донбассе «красная черта» уже пройдена. Он считает, что необходимо «принимать срочные меры, иначе все подожгут». «А когда подожгут, уже поздно будет», — уверен Зюганов.

В свою очередь председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что слова Путина о недопустимости пересечения «красных черт» в отношениях с Россией означают ответные меры Москвы в случае проявления агрессии Киева в Донбассе.

«Президент сказал: мы определим, когда будет эта красная линия, и потом думайте о своем будущем. Поэтому мы решим в Москве, президент решит — вот, пересекли красную линию. И даст приказ. И начнется умиротворение. А это значит — ликвидация тех, кто оказывает вредное воздействие на Донбасс и на нас», — сказал Жириновский «Газете.Ru».

Так лидер ЛДПР интерпретировал слова российского президента о том, что Россия не намерена ни с кем «сжигать мосты», но при необходимости готова подготовить «асимметричный, быстрый и жесткий» ответ тем, кто посчитает добрые намерения Москвы за слабость.

В последнее время в Донбассе наблюдается обострение конфликта, в самопровозглашенных республиках сообщают об обстрелах со стороны силовиков. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо вступить в НАТО, чтобы установить на юго-востоке страны мир. Он уверен, что «только вступление Украины в НАТО может гарантировать безопасность и мир в долгосрочной перспективе».

В Москве придерживаются противоположного мнения. «С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Для нескольких миллионов жителей самопровозглашенных республик такое членство в НАТО «является глубоко неприемлемым», считает представитель Кремля.