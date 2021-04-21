Вместе против России: Сенат Чехии просит помощи у НАТО, ЕС и ООН

Сенат Чехии назвал взрывы на военном складе во Врбетице, за которыми, по заверению чешских сил безопасности, стоят «сотрудники ГРУ», актом государственного терроризма против своей страны, а значит, и всего Евросоюза.

Также Сенат в среду, 21 апреля, призвал к денонсации чешско-российского соглашения о дружбе и сотрудничестве и в целом к проведению немедленной инвентаризации двусторонней договорной базы между Чехией и Россией.

Помимо этого, как указывается в резолюции верхней палаты парламента Чехии, которую поддержали 67 из 72 сенаторов, власти должны сократить количество сотрудников российского посольства в Праге до одного человека.

Сенат также рекомендовал кабмину обсудить ситуацию в Совете Безопасности ООН, а также в соответствующих органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены этих альянсов о поддержке и помощи.

По мнению сенаторов, власти республики должны использовать «все инструменты и возможности, которые Чешской Республике предоставляет членство в этих организациях».

Кроме того, по итогам четырехчасовых дебатов сенаторы попросили правительство опубликовать сведения об атаке в Врбетице в 2014 году, на которые не распространяется режим секретности, чтобы максимально предотвратить распространение дезинформации.

Наконец, Сенат рекомендовал правительству не обращаться к России за помощью в строительстве АЭС или других критически важных элементов чешской инфраструктуры.

Помимо этого, по мнению палаты, Прага должна потребовать у Москвы материальную компенсацию пострадавшим из-за этих взрывов, а также возместить материальный ущерб и стоимость ликвидационных работ на объекте.

«Сенат Чехии поручает своему президенту обратиться к парламентам стран-членов ЕС и НАТО за поддержкой и скоординированным подходом [относительно реакции на данный инцидент]», — подчеркивается в резолюции.

В качестве примера согласованной реакции ООН, ЕС и НАТО на эти взрывы Сенат напомнил про санкции Запада против Москвы за отравление бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери, в котором западные страны также обвиняют ГРУ.

Склад №16 во Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы компанией Imex Group. Полиция расследует взрыв как преднамеренное создание угрозы.

Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетицы. Полная ликвидация последствий ЧП закончилась только в октябре прошлого года. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов чешских крон.

Чешские спецслужбы считают, что взрывы устроили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые оформляли разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

При этом в Чехию они приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.

«По крайней мере, с 11 октября 2014 года по 16 октября 2014 года они должны были переехать в Чехию, они жили сначала в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинском крае», — сказал Ярослав Ибехей, представитель чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Чешский информационный ресурс Respekt со ссылкой на полицию сообщил, что оба разыскиваемых человека с паспортами на вымышленные имена прибыли в Чехию 13 октября 2014 года.

В то время на складе якобы находилось оружие, которое должен был купить оружейный болгарский торговец. Судя по всему, он поставлял оружие Украине. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну.

«Стыдно? Стыдно»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова категорически опровергла участие Москвы в этих взрывах.

«Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, властям Чехии надо стыдиться нелепому ходу расследования взрывов арсенала во Врбетице в 2014 году.

За семь лет, отметила она, Прага не озвучила никаких подробностей инцидента, не провела суд, но при этом обвиняет Россию.

Захарова считает, что расследование выявило «фантастическую вещь» — местные власти не были осведомлены о том, что взорвавшийся склад боеприпасов с 2006 года не использовался чешской армией.

«Минобороны [Чехии] сдавало помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также напомнила, что на объекте не проводили проверки ни полицейские, ни профильные ведомства.

Обмен дипломатическими ударами

Министр иностранных дел Чехии Ян Хамачек после доклада спецслужб распорядился выслать всех российских дипломатов, которые «были идентифицированы» как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР, всего 18 человек.

Причем, по данным источников чешских СМИ, ко взрыву якобы мог быть причастен также сотрудник посольства России Сергей Федотов, который уже покинул Чехию в числе высланных дипломатов.

Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов, оставив в посольстве лишь пятерых сотрудников.