«У нас толстая кожа»: в Белом доме отреагировали на слова Путина о Киплинге

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство США не принимает критику со стороны президента РФ Владимира Путина на свой счет. Трансляция ее выступления велась в Twitter американской администрации.

«У нас толстая кожа», — добавила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление Путина о том, что в отношении России продолжаются недружественные действия извне.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки», — сказал президент в послании Федеральному собранию 21 апреля, вспомнив персонажей из сказки Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

Вскоре после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Путина были предупреждением хищному тигру-людоеду Шерхану и его «прилипалам».

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков также прокомментировал реакцию Вашингтона на слова президента России Владимира Путина о Шерхане и Табаки. По его мнению, США напрасно не воспринимают на свой счет заявление Путина.

«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», — подчеркнул сенатор. В феврале 2019 года российский лидер, обращаясь к Федеральному собранию, заявил о «подхрюкивающих» сателлитах США.

«Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все-таки американцам «подхрюкивают» по этому вопросу», — заявил Путин, рассуждая о разрыве Вашингтоном Договора РСМД.

В марте 2021 года в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитировать Демократическую партию и лично Байдена. При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли глава Белого дома своего российского визави «убийцей» (англ. — killer).

В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы.

Вскоре после этого президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против российских чиновников и юрлиц, якобы связанных с вмешательством в выборы и кибератакой на SolarWinds.

Ограничения коснулись 32 человек и шести компаний. США также выслали из страны десять российских дипломатов. Американский лидер назвал Россию «великой державой», объявляя о новых санкциях. По его словам, русские, как и американцы — гордый народ, заинтересованный в мирном небе над головой.

За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

«Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы», — сказала в ответ представитель МИД РФ Мария Захарова.