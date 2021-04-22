«Залп в никуда»: Москва ответила на ультиматум Праги

Примерно 60 сотрудников российского посольства в Праге могут быть объявлены персонами нон грата, если Москва не отменит свое решение о выдворении из страны сотрудников посольства Чехии в России. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чешской республики Якуба Кулганека сообщает издание Lidovky.cz.

Срок ультиматума истекает 22 апреля в 13:00 по московскому времени.

«Наша цель состоит в том, чтобы это (количество российских дипломатов) соответствовало состоянию, в котором сейчас находится наше посольство в Москве», — подчеркнул глава чешского МИДа.

Он добавил, что ультиматум был доведен до посла РФ в Праге Александра Змеевского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио «Вести FM», что ультиматумы в адрес России неприемлемы и недопустимы.

«Этот залп <…> — он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны», — сказала она.

Захарова добавила, что Чехия, вероятнее всего, «отрабатывает заказ», поэтому и действует таким образом. Она отметила, что такое поведение не относится к дипломатии, прагматике и здравомыслию.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не позволит общаться с собой в тоне требований.

Накануне стало известно, что министерство иностранных дел Чехии ведет консультации о дальнейших действиях с Великобританией и Нидерландами в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, учитывается опыт Амстердама и Лондона относительно того, как они действовали в случаях «поражения ракетой рейса MH17 над Украиной» или «отравления бывшего полковника ГРУ и российского агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов по обвинению в шпионской деятельности. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов, количество сотрудников в посольстве республики в Москве сократилось до пятерых.

16 октября 2014 года на складе, где хранились 50 т боеприпасов, произошел взрыв. Содержимое арсенала разлетелось по округе почти на километр. Погибли сотрудники фирмы-арендатора. При этом приехавшие тушить огонь пожарные не знали, с какой опасностью имеют дело, поскольку местные власти не владели всей информацией по объекту.

Около 100 человек были эвакуированы со складской территории, также вывезены жители ближайшего села и дети из местной школы. Эвакуация продолжалась два дня, в районе продолжались неконтролируемые взрывы боеприпасов. Спустя две недели полиция заявила, что со складов можно вывезти оставшиеся 7 тыс. т мин и снарядов.

Чешская контрразведка считает подозреваемыми граждан РФ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, оформивших себе разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова — впервые эти имена стали известны после инцидента в Солсбери, когда Лондон обвинил Москву в химатаке. При этом в Чехию россияне якобы приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш.