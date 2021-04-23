«От соперничества к конфронтации»: Медведев рассказал о новой «холодной войне»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения оказались вновь в состоянии «холодной войны». Об этом он написал в своей статье для РИА «Новости».

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху «холодной войны», — считает бывший президент и экс-глава правительства.

Медведев отметил, что мир оказался в состоянии непрекращающейся нестабильности из-за обмена санкциями, взаимных угроз, конфликтов и защиты государствами своих эгоистических интересов. При этом именно США играют первую скрипку — Россия, «как и СССР в прошлом», всегда лишь догоняет Америку «по уровню угроз оппоненту».

В качестве примера зампред вспомнил Карибский кризис, произошедший в 1962 году. Отвечая на американские ракеты в Турции, Советский Союз развернул свои ракетные установки на Кубе. В результате Штаты пошли на дальнейшую конфронтацию, установив морскую блокаду «острова свободы» и готовили полномасштабное военное вторжение. Этот кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, продемонстрировал два момента. Во-первых, СССР показал капстранам, что советское государство способно быстро развернуть военную базу в любой точке планеты. Во-вторых, мир от ядерного пекла спас диалог лидеров США и СССР. Никита Хрущев и Джон Кеннеди тогда «смогли трезво оценить ситуацию» и признать, что самым мудрым вариантом будет компромисс. Стороны тогда показали готовность идти на уступки.

«Между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов», — добавил Медведев.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые антироссийские санкции и выступил с речью по поводу отношений с Москвой. Он заявил, что США и Россия — великие державы.

«И русские, и американцы — гордые и патриотичные народы. И я считаю, что русский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», — сказал президент США.

По словам Байдена, президент РФ Владимир Путин и все российское государство несут большую ответственность за глобальную стабильность, равно как Белый дом и США. По словам политика, он мог бы ввести более жесткие антироссийские санкции, но не стал этого делать. Байден также выразил надежду, что произойдет постепенная деэскалация и предложил начать диалог. «Америка и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе», — отметил он.

В начале марта кандидат на пост замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен «холодной войны». При этом, по его словам, интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в ряде основных сфер. К таковым он отнес обеспечение стратегической стабильности, а также сведение к минимуму риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах».

Кол отметил, что если Россия не изменит своего поведения, «эти отношения будут продолжать ухудшаться». Возвращение Москвы к «приемлемому поведению на международной арене» он назвал необходимым условием, чтобы добиться устойчивой нормализации отношений между двумя государствами.

В начале марта в Белом доме на специальном телефонном брифинге для журналистов заявили, что Вашингтон не собирается добиваться «перезагрузки» отношений с Москвой. «Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. <…> Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», — подчеркнули в администрации Байдена.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос, ждет ли мир новая «холодная война» сказал, что «президент [Путин] заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира».