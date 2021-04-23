Борьба за климат: Байден поддержал инициативу Путина

Президент США Джо Байден заявил, что речь его российского коллеги Владимира Путина на международном онлайн-саммите по вопросам борьбы с изменениями климата на планете вдохновила его.

«Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями», — сказал он.

Глава Белого дома считает, что такие призывы «очень многообещающие».

Выступая на втором дне саммита, Байден поблагодарил всех участников этого мероприятия. Он считает, что на форуме был достигнут «отличный прогресс».

«Я благодарен всем лидерам, которые объявили о новых [взятых на себя] обязательствах, чтобы помочь нам всем противостоять изменению климата, которое является угрозой существованию [жизни на планете]», — добавил глава США.

По словам Байдена, онлайн-форум является «началом пути», который приведет в Глазго на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. На ней планируется «воплотить в жизнь эти обязательства».

Глава США уверен, что нужно начать активную работу по переходу на чистую энергетику и перестроить под это экономику. «Настал момент для всех нас выстроить более совершенные экономики для наших детей и внуков, чтобы все мы могли процветать — и не только сейчас, но и при последующих поколениях», — сказал он.

Байден заверил, что Вашингтон привержен «обеспечению этих капиталовложений, роста своей экономики, а также смычке с рынками по всему миру». В качестве примера он рассказал о запуске «нового глобального партнерства по «климатически умной» инфраструктуре». США планируют создать дополнительные рабочие места «за счет поддержки разработки новой чистой инфраструктуры» в странах-партнерах этого проекта. Кроме того, как отмечал ранее Байден, Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов по сравнению с показателями 2005 года.

Россия, в свою очередь, готова нарастить объемы утилизации попутного газа, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Помимо этого, планируется реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики, рассказал российский президент Владимир Путин на саммите.

Он также призвал страны сотрудничать между собой, чтобы эффективнее мониторить все виды вредных выбросов.

В качестве доказательства необходимости этого процесса он привел статистические данные: «На долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2».

По словам Путина, эксперты считают, что сокращение эмиссии метана в два раза может привести к тому, что «глобальная температура к 2050 году снизится на 0,18 градуса».

Президент России призвал мировое сообщество объединить усилия для сохранения климата. «Надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций», — добавил он.

Путин также отметил, что Россия «за счет поглощающей способности экосистем, которая оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год» обеспечивает абсорбирование глобальных выбросов.

Выступление Путина ранее прокомментировал экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Он заявил, что находит предложения российского президента «рациональными».

«Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», — сказал Керри.