Подготовка к присоединению: как Санду проводит «румынизацию» Молдавии

Молдавский президент Майя Санду выступила с призывом к парламенту переименовать государственный язык в румынский. Свою позицию она подтвердила решениями конституционного суда страны, принятыми в 2013 и 2017 году.

Согласно первому документу, Декларация о независимости Республики Молдова была признана единым целым с конституцией страны (в декларации государственным указан румынский, а в основном законе — молдавский). При этом председатель суда тогда заявил, что в случае разночтений приоритет должен отдаваться именно тексту декларации. В 2017 году же судьи подтвердили законность изменения названия языка в конституции.

Большинство лингвистов считают, что отличий между языками действительно не так много, чтобы их считать разными. Более того, еще в 1989 году сторонникам сближения с Румынией удалось перевести молдавский с кириллицы на латиницу (исключение составляет территория Приднестровья). Сейчас небольшая разница сохраняется лишь из-за заимствованных слов, которые вошли в лексикон из-за различий в политической истории стран.

После резонансного решения конституционного суда ряд международных компаний стали называть основной язык Молдавии румынским, не дожидаясь официального переименования.

Например, Google в Молдавии сменил язык с молдавского на румынский в апреле 2014 года. В то же время прозападные партии с 2012 года пытались утвердить норму о румынском языке в конституции, но им не хватало голосов. После победы Майи Санду в конце 2020 года на выборах президента, которая также считается сторонником сближения и даже объединения с Румынией, тема снова стала актуальной.

Однако Санду на данный момент все равно имеет оппозиционный ей парламент, для чего, по мнению экспертов, она ищет возможность распустить его с надеждой на победу ее сторонников на внеочередных выборах.

Крупнейшая партия — «Партия социалистов» — во главе с бывшим президентом Игорем Додоном раскритиковала заявление президента о языке, напомнив о ее втором гражданстве Румынии. Додон отметил, что большинство жителей Молдавии считают родным языком именно молдавский и что подобные инициативы ведут лишь к разделению молдаван.

При этом параллельно в стране складывается новый политический кризис, где парламент противостоит конституционному суду. От исхода противостояния зависит в том числе и языковой вопрос.

Так, 15 апреля конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент и назначить новые выборы из-за его неспособности сформировать правительство за три месяца. Это станет возможным после окончания действия чрезвычайного положения в стране, которое на данный момент продлено до 31 мая. При этом большинство депутатов 23 апреля отказались признать решение суда, отозвав мандат у его председателя Домники Маноле якобы из-за нарушений при его назначении. Перед зданием КС также начались акции протеста. Пока сложно предсказать, кто в итоге выйдет победителем из схватки. Санду же обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовые органы принять меры.

Стоит отметить, что в январе 2021 года конституционный суд Молдавии также отменил закон о функционировании языков, который признавал за русским официальный статус языка межнационального общения.

Члена парламентской комиссии по внешней политике и международным связям парламента непризнанного Приднестровья Андрей Сафонов считает, что Майя Санду как выразитель интересов исключительно прозападных политических сил Молдавии изначально ставила перед собой две задачи.

«Первая — распустить действующий парламент. А затем, после получения там большинства, приступить к развороту всей внешней и внутренней политики в сторону Бухареста, Вашингтона и Брюсселя.

Поэтому Санду так и борется за право разогнать нынешний парламент, чтобы сформировать такой, который бы выполнял ее волю», — рассуждает эксперт.

Похожую позицию разделяет историк и политолог Игорь Иваненко. Он полагает, что в основе инициативы Санду лежит стремление мобилизовать свой электорат перед возможными новыми выборами.

«Такая позиция является не вполне обычной с точки зрения европейской политической культуры, на которую стремится равняться Молдова. Вместо того, чтобы как-то утихомиривать страсти, стараться объединить общество, глава государства поднимает явно конфликтную тему», — говорит Иваненко.

Политолог добавляет, что языковой вопрос в Молдавии давно перестал быть лингвистическим и является сугубо политическим и даже геополитическим, так как он свидетельствует о выбранном векторе развития — западном или восточном.

По мнению Сафонова, для прорумынских сил официальное переименование молдавского языка в румынский — одна из ключевых задач. Эксперт уверен, что «у Санду нет никакого желания решать экономические вопросы, так как она выполняет только политическую повестку дня».

«Это предложение, безусловно, направлено на то, чтобы внести еще одно звено в общую цепь подготовительных мероприятий по интеграции с Румынией.

Напомню, Санду говорила, что в случае проведения всенародного референдума она бы без сомнений проголосовала за присоединение Молдавии к Румынии», — заключает Сафонов.

Иваненко считает, что успех инициативы будет зависеть от состава следующего парламента и позиции крупных держав, так как молдавский суверенитет страдает из-за слабой государственности.