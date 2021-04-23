Москва позвала Берлин и Париж в Донбасс

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предложил Германии и Франции в ближайшие четыре дня организовать встречу для обсуждения деэскалации в Донбассе.

В своем письме российский представитель выразил готовность провести переговоры непосредственно на юго-востоке Украины, передает РИА «Новости».

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил Козак.

При этом, по его словам, в саммите также должны участвовать представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина не готова, Германия не комментирует

Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович отверг возможность для Киева садиться для переговоров «за один стол» с представителями ДНР и ЛНР.

«Украина, Россия, Франция и Германия — вот представители Нормандского формата. Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате.

А Россия пытается их легитимизировать, как [президент России] Владимир Путин, который на днях обмолвился про «республики ДНР и ЛНР», чем фактически вышел из Минских соглашений», — подчеркнул дипломат.

По его словам, именно Москва разрушает Минские договорённости, пишет портал «Страна.Ua».

«Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за «ЛДНР» в Нормандском формате? Украинская сторона не согласна на такие условия. Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с «ЛДНР», — уточнил Арестович.

Берлин отказался комментировать предложение Козака.

«Мы принципиально не комментируем какие-либо переговоры или встречи на рабочем уровне ведомства канцлера», — пояснили в немецком правительстве.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал инициативу Козака неконструктивной, поскольку ДННР и ЛНР «ничего самостоятельно не решают».

Встреча лицом к лицу

Три дня назад президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения перешел на русский язык и предложил Путину встретиться в любой точке временно Донбасса.

В Кремле ответили, что официальных запросов от украинского лидера на встречу с президентом России в последние дни не поступало.

При этом сам Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что готов принять Зеленского в Москве, если он хочет обсудить развитие двусторонних отношений.

Если же запрос Зеленского о встрече связан с Донбассом и проблемой урегулирования внутриукраинского гражданского военного конфликта, то власти Украины должны вести диалог с руководителями ДНР и ЛНР, заметил Путин.

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик — ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — объяснил президент России.

Путин напомнил, что главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник безусловно выступают за старт переговоров с Киевом, который, как считает российский президент, намеревается, напротив, «похоронить окончательно Минские соглашения».

Пушилин подтвердил, что без прямого диалога Киева с ополченцами консенсуса достичь не удастся.

«Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы. К диалогу мы действительно призвали и считаем — это единственная возможность мирно урегулировать конфликт и договориться, как мы будет дальше соседствовать», — пояснил глава ДНР.