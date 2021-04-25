Президент Чехии заявил о недоказанности российского следа во взрывах

Служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Об этом в своем чрезвычайном телеобращении заявил чешский президент Милош Земан, передает ТАСС.

«Не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента [России] были во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакой бомбы», — подчеркнул политик.

По его словам, контрразведка Чехии заподозрила россиян в организации взрыва лишь в последние недели. Ранее на протяжении шести лет инцидент во Врбетице никак не упоминался, подчеркнул Земан.

Он заявил, что подозрение в адрес РФ является серьезным. «Во-первых, мы должны ответить на вопрос, что они здесь вообще делали. Во-вторых, то, что контрразведка не доказала их причастность, не означает, что они не проникли на территорию складов», — добавил президент. Земан выразил мнение, что раскрутка скандала может быть игрой спецслужб, которая повлечет за собой серьезные последствия для Чехии.

В качестве причин взрывов складов боеприпасов в 2014 году полиция рассматривает, во-первых, неосторожное обращение со снарядами, а во-вторых – причастность иностранных спецслужб. Кроме того, добавил Земан, правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетице должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.

«Болгарский след мы можем считать доказанным», — резюмировал чешский политик.

Ранее газета The New York Times сообщила, что торговец оружием и владелец оружейной компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи оружия на Украину во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Компания ЕМКО до настоящего времени отрицала участие в поставках оружия украинской стороне.

По данным NYT, cнаряды с чешских складов поставлялись украинцам с документами, в которых указывалось, что поставка предназначена армии Таиланда.

«Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — говорится также в статье.

За день до этого немецкое издание World Economy заявило о несостыковках в чешской версии о якобы причастности спецслужб РФ к взрывам во Врбетице. Официальная Прага ранее заявила, что один из сотрудников посольства России в Чехии, якобы причастный к инциденту, продолжал работать на своем посту вплоть до высылки дипломатов — с 2014 по 2021 годы. Авторы статьи указали на то, что российские сотрудники дипкорпуса работают на одной позиции не дольше четырех лет. Поэтому, говорится в материале, вряд ли указанный дипломат мог работать в Чехии с 2014 года.

Внимание журналистов также привлек тот факт, что на складах во Врбетице нашли противопехотные мины, от которых Чехия должна была избавиться еще в 1997 году. Вполне вероятно, что это были мины времен холодной войны, и взрывчатка в них могла начать разлагаться из-за неправильного хранения. Специалисты ОБСЕ также пришли к этому выводу, указывают в немецком журнале.

Всего за два дня до этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия «уничтожила» отношения с Прагой. Он подчеркнул, что ждет решительного ответа на действия Москвы от Евросоюза и сравнил инцидент во Врбетице с химатакой в Солсбери, причастность к которой РФ не была доказана Лондоном.