У России есть доказательства заговора против Лукашенко

Российские спецслужбы могут доказать заговор против президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как обладают всеми необходимыми данными, в частности, признаниями некоторых его участников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Белоруссии», — отметил он.

17 апреля Лукашенко рассказал, что трое человек готовили покушение на него. Среди заговорщиков он назвал оппозиционера Григория Костусева, политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича. Один из них имеет двойное гражданство — США и Белоруссии.

Белорусский президент сообщил, что спецслужбы задержали группу заговорщиков, которые рассказали о своих планах совершить покушение на него и его детей, а затем организовать «ползучий переворот».

По его словам, покушение было частью плана, так как политический порядок в Белоруссии «держится» на его личности.

Лукашенко рассказал, что была замечена работа «иностранных спецслужб». «Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал», — отметил он. В Госдепе и Белом доме заявили, что это безосновательные обвинения.

При этом реакции со стороны «коллективного Запада», как отметил во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, не было. По его словам, информацию о подготовке покушения на белорусского президента проигнорировали или сделали вид, что ничего не произошло.

17 апреля о задержании Зенковича и Федуты сообщили и российские спецслужбы. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что спецоперация проходила совместно с КГБ Белоруссии. По версии следствия, переворот должен был пройти по отработанному сценарию «цветных революций». К реализации этих планов заговорщики хотели привлечь белорусских и украинских националистов.

24 апреля Лукашенко рассказал, что было разработано несколько вариантов покушения. Изначально убийство президента Белоруссии планировалось на параде Победы 9 мая. Рассматривалось также нападение на кортеж главы государства — для этого мятежники закупили и привезли в республику гранатометы, пишет «БелТА» со ссылкой на слова Лукашенко.

Третий сценарий предполагал нападение на его загородный дом. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», — рассказал Лукашенко.

Белорусские следователи считают, что финансирование шло из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями, передает ТАСС.

Тогда же Лукашенко рассказал подробности о личности одного из заговорщиков — Александра Федуты. По словам главы Белоруссии, он работал в его штабе. «Его же Вячеслав Францевич [Кебич — экс-премьер Белоруссии, экс-кандидат в президенты на выборах 1994 года] подкинул мне в штаб, чтобы знать, что у меня делается. А какой у меня штаб? Всего пять человек было. И он, сидя возле меня, информировал команду Кебича. Ну вот такой он человек», — отметил Лукашенко.

Президент республики предположил, что он не стал бы убивать, но таких «информаторов», как он, может быть несколько. «Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты», — добавил он.

Ранее задержанные признали свою вину. Видеофрагменты были показаны в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

После этого инцидента Лукашенко решил обезопасить власть и «предусмотреть все». Поэтому в экстренной ситуации, как, например, убийство президента, власть должна перейти Совету безопасности, главой которого является премьер-министр.