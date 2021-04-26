Послание Путина парламенту и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем с главного — обращения президента с посланием к Федеральному собранию.

Многие называют его самым социальным за последние годы, отмечает «Доктор прописал».

«Действительно, инициатив было много. Здесь и вопросы здравоохранения, и поддержка семей с детьми, и проблемы экологии, и развитие регионов - в общем, много чего. Простора для анализа предостаточно

Президент в самом начале послания сказал, что о международных делах скажет буквально «несколько слов». Здесь, правда, стоило бы сказать о «точности» прогнозов многих авторов телеграм-каналов. Вернее сказать, отсутствии таковой. Ну да ладно, не будем о наболевшем в этот раз...

Но на те «несколько слов» президента внимание явно обратят. Уж не знаем, насколько на Западе будут обсуждать тот факт, что Путин назвал Киплинга «хорошим писателем». Однако сказано предельно четко - на провокации Россия будет отвечать быстро и жестко, «красную черту» определять будет сама», — считает канал.

«Мейстер» отмечает, как Владимир Путин остановился на вопросах экологии, тренд на сохранение которой особенно усилился в России в последние годы.

«Президент не только указал на недопустимость аварий, наподобие той, что произошла в Норильске, но и подчеркнул необходимость жестких финансовых последствий для предприятий, загрязняющих окружающую среду. Как мы видим, четкий сигнал, который послали промышленникам через рекордный штраф для «Норникеля», был еще раз артикулирован в послании.

Впрочем, говоря об экологии, Владимир Путин коснулся не только внутренней повестки, но и вопроса изменения климата, с которым нужно бороться путем уменьшения выбросов парниковых газов. А это уже глобальная тематика, которая, учитывая приглашение Байдена принять участие в климатическом саммите, могла бы стать точкой опоры в будущих переговорах с США. Сотрудничество в этой сфере могло бы снизить накал конфронтации под эгидой борьбы за общее дело, однако здесь критически важен характер общения между сторонами – президент уже отметил, что Россия хочет добрых взаимоотношений с международными партнерами, но всегда найдет путь, как ответить на высокомерие и отстоять свою позицию», — подчеркивает канал.

Кстати, о США. Никита Кричевский напомнил о еще одном подтверждении своего недавнего тезиса о том, что Джо Байден - ещё более крутой социалист, чем Берни Сандерс.

«Байден планируют резкое повышение налогов для богатых, чтобы профинансировать социальные инициативые на $1 трлн. Максимальная ставка подоходного налога с нынешних 37% может быть повышена до 39,6%. Кроме того, предлагается практически в два раза поднять налог на доходы от инвестиций для граждан, зарабатывающих больше $1 млн в год.

Ставка налога на прирост капитала для богатых может вырасти также до 39,6%. Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая также 3,8% чистого инвестиционного налога на физлиц с доходом от $200 тыс, составит для богатейших американцев 43,4%.

Самое время американским богатеям сменить тамошнюю налоговую прописку на российскую. У нас максимальная ставка подоходного налога составляет 15%, и трогать ее никто не собирается», — пишет профессор в своей «Антискрепе».

В мире между тем продолжает бушевать коронавирус.

Новая жертва пандемии — Индия. » 2,7 тыс. смертельных случаев в сутки в стране с полуторамиллиардным населением, и там УЖЕ не справляются крематории? — задается вопросом ИА «Стекломой». — Либо на всю Индию несколько десятков крематориев, либо смертей немножко больше, чем говорится в официальной статистике. Речь, напомним, об Индии: стране, где резистентную к антибиотикам форму туберкулёза подхватить проще, чем клеща в подмосковном лесочке».

На прошлой неделе по новой обострился конфликт с ИТ-гигантами.

РИАN констатирует, что Роскомнадзор продолжает регулярно фиксировать цензуру со стороны YouTube в отношении российских СМИ.

«Платформа с завидной частотой фактически снижает количество просмотров роликов под предлогом их несоответствия возрастной категории. Чтобы посмотреть такие видео, нужно авторизоваться и подтвердить свой возраст — далеко не все пользователи готовы тратить на это время.

В Роскомнадзоре отмечают, что с искусственными препятствиями на YouTube сталкиваются ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию». Речь идёт, например, о документальных фильмах «РЖЕВ. 500 дней в огне» или «Беслане» Александра Рогаткина, которые YouTube ранее ограничил.

По данным ведомства, в прошлом году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. А за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов от российских редакций. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, «России 24», ТВЦ, Russia Today и Sputnik.

Кроме того, в Роскомнадзоре рассказали, что YouTube все еще не удалил почти 6 тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму и прочей социально опасной информацией.

И да, особого внимания достоин кейс с ограничением роликов, содержащих гимн России. Его YouTube объяснил нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям. Звучит странно? Возможно. Но это официальная позиция администрации платформы», — сетует канал.

Ну и, наконец, о спорте.

Дублина в программе чемпионата Европы по футболу не будет, а будет Питер почти в двойном объеме (не считая дублинского четвертьфинала, который отойдет Лондону), обратил внимание «Адекват».

«Во-первых, что мы оказались единственной страной, которая в глазах УЕФА готова экстренно обеспечить прием сразу нескольких дополнительных матчей (вместе с Дублином осиротили еще Бильбао, но его программу подхватила Севилья). Редкий по нынешним временам и тем более ценный пример, как цветущая в европах русофобия не препятствует принятию рационального и прагматичного решения.

Во-вторых, жаль, что Питер, а не Москва: память о Никольской времен ЧМ свежа, и ее повторение хотя бы на минималках стоило бы приветствовать, а за питерский газон с шестью матчами за полторы недели и семью за две с половиной тревожно. Но тут, конечно, виднее УЕФА.

В-третьих, очень хорошо, что примем матчи друг с другом Польши, Швеции и Словакии. Какой-никакой фанатский поток будет обеспечен даже в текущих условиях (их текущих условиях), и публике именно из этих свихнувшихся от любви к нам держав будет особенно полезно лишний раз убедиться, что, вопреки их национальному агитпропу, ежатиной у нас не питаются, а в подворотнях не расстреливают. Чтобы, так сказать, освежить ровно эти воспоминания от ЧМ», — резюмирует канал.

На этом все!

До следующей недели!