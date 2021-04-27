Основа переговоров: Госдеп США выступил в поддержку Минских соглашений

«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения… Чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине», — заявил в разговоре с ТАСС представитель Госдепартамента США.

По его словам, Соединенные Штаты намерены и впредь использовать «рычаг влияния» в отношениях Украины и России.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил накануне в интервью The Financial Times, что «минский формат» необходимо либо отменить полностью, либо существенно изменить. Он также призвал США, Великобританию и Канаду активнее участвовать в дипломатическом процессе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост главы Украины]. «Минский процесс» должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — отметил Зеленский.

По его словам, из-за отсутствия подвижек в минском формате переговоров каждый день гибнут люди. В ответ на заявление Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такое высказывание — «тревожный сигнал», уже не первый за последние годы.

«Это <…> лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — отметил представитель Кремля.

23 апреля первый президент Украины и председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, если Россия откажется от нормандского и минского формата переговоров. Однако пока этот вопрос экс-президент Украины считает преждевременным.

«Когда мы идем по пути «нормандского формата» и «минской площадки», и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой», — пояснил Кравчук.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очная встреча президентов России и Украины должна состояться в Донбассе. «Господин Путин, я готов <…> предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине», — заявил политик.

Так он ответил на предложение российской стороны в Трехсторонней контактной группе встретиться в Донбассе, чтобы «лучше понять ситуацию». По словам Зеленского, он «прекрасно все понимает» и бывает на линии разграничения ежемесячно.

Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней, считает Зеленский. Мир на танке привезти нельзя, добавил он.

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне <...> Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский.

Вскоре после этого президент Украины сообщил, что поручил подготовить встречу с Путиным, но в Кремле отметили, что деталей готовящейся встречи пока нет. Москва считает, что Киев должен напрямую общаться с Донецком и Луганском, поскольку именно они являются сторонами конфликта, а не РФ.