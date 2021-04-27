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В мире

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Основа переговоров: Госдеп США выступил в поддержку Минских соглашений

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В Госдепартаменте США заявили о поддержке «минского формата»

Согласно позиции американского внешнеполитического ведомства, Минские соглашения должны быть основой для урегулирования донбасского конфликта. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «минский формат» надо либо изменить, либо отменить. В Кремле считают, что видоизменение договора без его отмены невозможно в принципе.

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«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения… Чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине», — заявил в разговоре с ТАСС представитель Госдепартамента США.

По его словам, Соединенные Штаты намерены и впредь использовать «рычаг влияния» в отношениях Украины и России.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил накануне в интервью The Financial Times, что «минский формат» необходимо либо отменить полностью, либо существенно изменить. Он также призвал США, Великобританию и Канаду активнее участвовать в дипломатическом процессе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост главы Украины]. «Минский процесс» должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», — отметил Зеленский.

По его словам, из-за отсутствия подвижек в минском формате переговоров каждый день гибнут люди. В ответ на заявление Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что такое высказывание — «тревожный сигнал», уже не первый за последние годы.

«Это <…> лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — отметил представитель Кремля.

23 апреля первый президент Украины и председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, если Россия откажется от нормандского и минского формата переговоров. Однако пока этот вопрос экс-президент Украины считает преждевременным.

«Когда мы идем по пути «нормандского формата» и «минской площадки», и в процессе принимают участие много стран, сегодня вопрос о разрыве дипломатических отношений не является первоочередной проблемой», — пояснил Кравчук.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очная встреча президентов России и Украины должна состояться в Донбассе. «Господин Путин, я готов <…> предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине», — заявил политик.

Так он ответил на предложение российской стороны в Трехсторонней контактной группе встретиться в Донбассе, чтобы «лучше понять ситуацию». По словам Зеленского, он «прекрасно все понимает» и бывает на линии разграничения ежемесячно.

Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней, считает Зеленский. Мир на танке привезти нельзя, добавил он.

«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне <...> Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский.

Вскоре после этого президент Украины сообщил, что поручил подготовить встречу с Путиным, но в Кремле отметили, что деталей готовящейся встречи пока нет. Москва считает, что Киев должен напрямую общаться с Донецком и Луганском, поскольку именно они являются сторонами конфликта, а не РФ.