«Самая сложная проблема»: Япония продолжит переговоры по Курилам

Токио намерен заключить мирный договор с Россией на основе своей базовой позиции и будет продолжать переговоры с российскими властями по поводу Южных Курил. Об этом со ссылкой на японскую «Синюю книгу по дипломатии» за 2021 год сообщает «РИА Новости».

«Проблема северных территорий — самая сложная в отношениях с РФ», — утверждают японские дипломаты.

При этом, говорится в документе, для Токио очень важен диалог с Москвой. МИД Японии намеревается выстраивать его с учетом всего потенциала комплекса японо-российских отношений. Сюда относятся не только политика и незаключенный до сих пор мир, но также экономическое сотрудничество и культурный обмен.

14 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать отношения с Японией. Однако предпринимать антиконституционные действия власти страны не будут, подчеркнул глава РФ.

Одна из поправок к Конституции РФ запрещает отчуждение территорий страны. В этой связи Путин переадресовал вопрос журналистов о будущем российско-японских отношений главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову. «Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — отметил Путин.

За неделю до этого японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос с Курилами «вызывают глубокое сожаление».

В июне Владимир Путин пообещал, что флаг России над Курилами не будет спущен никогда. Спустя полгода японский премьер Суга сообщил, что правительство Японии намерено добиться «окончательного решения» вопроса о южных Курильских островах.

В начале 2019 года на тот момент премьер Японии Синдзо Абэ признал, что Токио отказался от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее, Абэ (как и его преемник Суга) полагает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы.

Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой. Архипелаг стал советским, местные жители — японцы и айны — были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан. Абэ пытался поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года, однако с включением возможности обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

10 апреля японский телеканал NHK сообщил, что СССР перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы изучал три варианта решения проблемы мирного договора. Речь шла о передаче острова Шикотан и некоторых близлежащих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Соответствующий документ называется «Проблемы советско-японских отношений», он состоит из 26 страниц, на которых представлен план вероятных заявлений Брежнева на переговорах.

Тем не менее, сейчас российский МИД и Кремль решительно отказываются от рассмотрения гипотетической возможности передачи Курил японцам.