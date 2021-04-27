Лавров: США отказались от деэскалации отношений с Москвой

Вашингтон отказался от предложения Москвы «обнулить» взаимные претензии и санкции, накопленные за предыдущие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

По его словам, администрация нынешнего главы Белого дома Джо Байдена продолжает «скользить по наклонной плоскости» деградации отношений с Россией.

При том, что сразу после его инаугурации в январе нынешнего года российская сторона связывалась с Вашингтоном и предлагала запустить деэскалацию двусторонних отношений.

«Я упоминал об этом [главе Государственного департамента США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал [44-й президент США] Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — напомнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе «доброжелательного, спокойного, прагматичного» разговора с американским коллегой Лавров заверил его в намерении Москвы искать взаимовыгодные решения по всем спорным вопросам с США. «Но потом пошла цепная реакция», — сказал министр иностранных дел России.

Он также отметил, что в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным Байден делился планами провести ревизию двусторонних отношений.

«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали — что мы, в конце концов, будем действовать асимметрично.

Это касается, в том числе, и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», — заявил Лавров.

Месяц назад Блинкен в ходе брифинга после встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе заявил, что Запад должен взаимодействовать с Россией для продвижения взаимных интересов, но при этом оставаться «очень внимательным».

Он также призвал страны альянса к твердой общей позиции относительно России, передает Reuters.

«В конечном счете, я думаю, что мы можем надеяться на то, что отношения с Россией будут, по крайней мере, предсказуемыми и стабильными», — указал дипломат.

При этом, он добавил, что, даже работая с Россией, чтобы продвигать интересы США и альянса, Вашингтон также будет стремиться «привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия».

США и Россия в январе нынешнего года быстро договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекал вскоре после прихода к власти Байдена.

Вместе с тем США обвиняют Россию в назначении награды за нападение на американских военных в Афганистане, вмешательство в ноябрьские выборы, на которых победил Байден, и взлом компьютерных систем США с помощью программного обеспечения SolarWinds.

В ответ на это Москва указывает, что причастность российских властей к кибератакам не доказана, так же, как и влияние на ход президентской электоральной кампании в США. Кроме того, российская сторона напоминает, что информация о якобы финансовой поддержке афганских боевиков со стороны ГРУ за нападения на американских солдат вызывала скепсис даже у предыдущего президента США Дональда Трампа.