«85 регионов не нужно»: Хуснуллин выступил за объединение субъектов

Сокращение числа регионов России путём объединения некоторых из них решит сразу несколько административных проблем, а также вопрос неравного распределения средств, считает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий, в частности, бюджеты субъектов Федерации, а также нацпроект «Жильё и городская среда».

Как указал вице-премьер на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», нынешнее количество регионов слишком много для России, передает РБК.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Такие регионы необходимо объединять с соседями, и пусть губернаторы ими занимаются», — подчеркнул чиновник.

Он также назвал неправильным тот факт, что Курганская область экономически живет хуже Тюменской.

«У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил Хуснуллин.

Он также указал, что слишком большое количество регионов ведет к ухудшению работы всего административного аппарата.

«У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — подчеркнул замглавы кабмина.

В пример он привел находящийся в 100 км от Казани город Чистополь, откуда сам Хуснуллин родом.

«Ровно через 30 км начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету», — детализировал виц-премьер.

«Точкой роста» он назвал агломерации, создание которых тормозит нынешнее административное деление РФ, и проиллюстрировал свои мысли на примере расположенного в 40 км от Казани города Волжск республики Марий Эл.

«Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации?

Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база», — пояснил замглавы правительства.

Он пообещал заняться темой создания агломераций после сентябрьских выборов. Аппарат Хуснуллина уточнил, что вице-премьер озвучил свои собственные мысли, и вопрос укрупнения регионов на обсуждении в кабмине не стоит.

Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Пятикоп напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля также затрагивал вопросы межбюджетных отношений.

«В России прямое финансовое управление введено в Хакасии, Костромской области, Удмуртии и еще десяти регионах. Порядка 37 регионов подходят к этой грани. Причина — полномочия, переданные федеральным центром, не обеспечены ресурсно», — приводит ФАН слова парламентария.

По его словам, этот вопрос несколько лет изучался Министерством юстиции, Минэкономразвития, Минфином и Счетной палатой РФ. За восемь лет — с 2010 по 2018 годы — федеральный центр передал регионам РФ 250 федеральных полномочий и только 109 нормировал — утвердил методики межбюджетных отношений. Пятикоп также рассказал, что подобная практика была апробирована правительством.

«С 12 самых богатых регионов было содрано по 1% налога на прибыль, набралось 120 млрд рублей. 100 млрд распределили менее обеспеченным регионам, таких регионов в стране 10. Например, в СЗФО самый малообеспеченный регион — Псковская область. В итоге это не спасло Псковскую область, были недовольны другие регионы», — сообщил член нижней палаты парламента.