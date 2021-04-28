Сто дней демократии: как Байден изменил США

«Возвращение США»

Одно из главных направлений внешнеполитической деятельности Байдена в первые сто дней касалось экологии. В рамках этой повестки Байден успел провести саммит по вопросам климата и вернутся в Парижское соглашение, то есть выполнить свои предвыборные обещания. Правда, сделать Вашингтон лидером в области экологии — это задача долгоиграющая, но президент США уже объявил о серьезных сокращениях выбросов в ближайшее десятилетие.

Еще одно выполненное обещание Байдена — сохранение договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений с Россией (ДСНВ-3).

Однако этим эпизодом позитивные моменты с точки зрения взаимодействия Москвы и Вашингтона исчерпываются. За истекшие 100 дней Байден успел ввести против России новые санкции, обвинить ее во вмешательстве в выборы, принять участие во взаимной высылке дипломатов и даже назвать президента России Владимира Путина «убийцей». Конечно, параллельно с этим поступило предложение о личной встрече с ним, но она пока находится в разработке.

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Но не обошлось во внешней политике и без разочарований. Так, от администрации Байдена ожидали возможного возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, а также смягчения противостояния между Вашингтоном и Пекином.

Но в отношениях с Ираном за сто дней ситуацию не удалось сдвинуть с мертвой точки — США не стали отменять санкции и возвращаться в ядерную сделку. Впрочем, в последние несколько недель в Вене проходят регулярные встречи комиссии по ядерной сделке, в рамках которых прошли и прямые переговоры Ирана и США. Впрочем, в Вашингтоне уже призвали не ждать «немедленных прорывов» по этому направлению.

Противостояние с Китаем также никуда не ушло, да и единственная попытка переговоров сторон на Аляске закончилась провалом, не принеся каких-либо договоренностей.

Более того, Байден по факту продолжил политику Трампа по сдерживанию КНР, подключив к ней ряд союзников США. По этому треку условно положительным эпизодом стало лишь участие председателя Китая Си Цзиньпина в саммите по климату, организованном Байденом.

Также в свои первые 100 дней Байден отметился еще парой важных решений. Во-первых, он подтвердил вывод войск США с территории Афганистана, о чем договорился еще Трамп. А во-вторых, признал геноцид армян со стороны Османской империи, чего до этого не делал ни один американский президент.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, внешняя политика Байдена определенно отличается от подхода Трампа, но отличие тут не фундаментальное, а инструментальное.

«Новая администрация всецело продолжила политику двойного сдерживания России и Китая, а также борьбу с ними во всех регионах. Но Байден делает эту политику более многосторонней, когда Трамп больше предпочитал односторонний подход.

То есть Белый дом с большей или меньшей успешностью подключает союзников и партнеров к своей политике сдерживания. В частности, с приходом Байдена воссоздалось западное единство на антироссийской основе. Кризис же трансатлантических отношений, который обострился при Трампе, удалось несколько сгладить», — отметил эксперт.

Байден выделяется тем, что сочетает сдерживание с избирательным сотрудничеством, проводя двуединую политику в отношении Китая и России, продолжил Суслов. Между ним и Трампом существуют различия в риторике и подходах, все же новый глава Белого дома менее эксцентричен.

«Однако Трамп не позволял себе называть лидера другой великой державы убийцей. То есть новый глава Белого дома более флегматичен, но позволяет себе такие жесты, которые нельзя назвать возвращением к норме.

Хотя это возвращение наблюдается в новой американской внешнеполитической команде, так как она состоит из единомышленников. К тому же, при Трампе американская элита боролась с президентом внутри Белого дома, что мы наблюдали постоянно, а сегодня этого нет и Байден вместе с бюрократией действует в унисон», — добавил эксперт.

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С точки зрения эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Наумова, за сто дней Байден продемонстрировал, что во внешней политике выступает за мораль и порядок, основанный на правилах. Его подход выделяется последовательностью и догматичностью — когда Трамп искал сделки, Байден пытается выстроить политику на основе своих убеждений.

«Пожалуй, он смог начать «возвращение Америки», в том числе вербально. Очевидно, европейцы уже чувствуют, что их патрон вернулся. Байден ввел достаточно жесткие санкции против России, правда, пока только по своей форме, а не сути. Кроме того, его саммит с Путиным уже фактически согласован. То есть активное возвращение США на арену мировой политики действительно идет. Конечно, с Китаем пока не особо получилось, но провал саммита на Аляске можно считать началом китайской политики Байдена», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Внутренние провалы

Во внутренней политике Байден сосредоточил свои усилия на борьбе с пандемией и действительно смог добиться некоторых успехов в этом направлении. При нем был принят план экономической помощи на $1,9 трлн, включающий выплаты американцам, поддержку вакцинации и так далее.

По вакцинации Байден перевыполнил свой план по 100 млн уколов, поскольку число полностью вакцинированных в США уже перевалило за 140 млн человек. Кроме того, администрации удалось серьезно снизить число новых заражений — суточный прирост упал на рекордные 73%.

Собственно, в опросах большинство американцев одобряют борьбу президента с коронавирусом. По исследованию Pew Research Center, план Байдена одобрили 72% респондентов, да и сам пакет мер по экономической помощи поддержали 67% опрошенных.

По мнению Алексея Наумова, Байден в целом в первые 100 дней сосредоточился именно на внутренней политике. Как он сам говорил, его основная задача — побороть коронавирус.

«Отчасти ему это удалось, о чем свидетельствует статистика по вакцинации и заболеваемости в США. Сейчас у Белого дома есть задача до конца мая вакцинировать все взрослое население, а до конца августа вообще всех американцев», — указал эксперт.

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В то же время Дмитрий Суслов согласен с тем, что вакцинация стала одним из основных достижений Байдена в части внутренней политики. Правда, эксперт признает, что если бы Трамп остался президентом, результат был бы тем же — вся работа по созданию и массовому производству вакцин началась еще при нем.

«Успехи Байдена с лихвой перекрываются неуспехами. Во-первых, продолжение и даже усиление внутреннего раскола и поляризации, поскольку тот же пакет экономической помощи был принят только голосами демократов — ни одни республиканец не проголосовал «за».

Америка по-прежнему находится в состоянии политической гражданской войны и никакого прогресса в части объединения страны за эти 100 дней не произошло, да и вряд ли это произойдет в обозримой перспективе», — отметил эксперт.

Во-вторых, колоссальным внутриполитическим провалом президента стала миграционная проблема, которая, по факту, была создана руками самого Байдена, уверен Дмитрий Суслов. Белый дом анонсировал смягчение иммиграционной политики, предоставление амнистии нелегальным мигрантам и остановил строительство «стены Трампа», а теперь не знает, что делать с наплывом мигрантов, которые хлынули в гораздо большем масштабе в США.

«Вернуться к жесткой миграционной политике Трампа они не могут, но и сказать, что проблемы никакой нет — тоже. То есть фактически администрация Байдена сама создала для себя безвыходную и проигрышную ситуацию», — подчеркнул эксперт.

Президент в цифрах

В конечном итоге, по подсчетам Associated Press, Байден успел выполнить 21 обещание из 62.

С начала президентства демократ подписал 11 законопроектов, в том числе обещанный план экономической помощи на $1,9 трлн. По этому показателю он, мягко говоря, отстает от Трампа, поставившего свою подпись под 28 инициативами за аналогичный период. Собственно, экс-президент Барак Обама, с опорой на которого Байден строил свою предвыборную кампанию, также обогнал его в этом плане — он подписал 14 законов.

Второй момент касается подписанных распоряжений, и тут новый глава Белого дома серьезно обогнал своих предшественников, остановившись на отметке в 42 проекта. Данные документы являются прямыми указами, то есть минуют необходимость утверждения в Конгрессе. Тот же Трамп за первые 100 дней сделал всего 33 распоряжения, а Обама — лишь 19.

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По версии радиостанции NPR, такое количество указов Байдена несколько не соответствует его решению работать над единством американцев, в том числе между демократами и республиканцами в Конгрессе. Однако в числе знаковых распоряжений стоит назвать обязательное ношение масок в федеральных зданиях и продолжение запрета на выселение должников-арендаторов на фоне пандемии коронавируса.

При этом Байден не только подписывал новые указы, но и отменял старые, также поставив своеобразный рекорд в этой сфере. В общей сложности глава Белого дома ликвидировал более 60 из 219 распоряжений Трампа.

В частности, Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, а также отменил выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения.

В целом отмена указов Трампа была частью ожидаемой, поскольку новый президент сам обещал исполнить соответствующие решения. Более того, еще во время предвыборной кампании он обещал восстановить страну после своего предшественника, принимавшего «опасные решения».

Ну и в заключении, учитывая, что Байден часто критиковал «твиттер-дипломатию» Трампа, а именно его взаимодействие и даже публикацию решений через социальные сети, при новом президенте отмечается серьезное снижение активности в официальном аккаунте главы Белого дома в Twitter. За 100 дней он разместил менее 600 постов, выпуская по шесть сообщений в день — при Трампе этот показатель составлял 18 постов в сутки, за все время президентства он разместил более 26 тыс. твиттов.