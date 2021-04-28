Подписано с прежним режимом: Судан приостановил действие договора о военной базе с РФ

Судан решил приостановить действие соглашения с Россией о создании морской базы на своей территории, сообщил телеканал Al Arabiya. Как отметили журналисты, действие соглашения, которое было подписано Москвой с прежним режимом, будет приостановлено «до его утверждения законодательным органом». Хартум, по данным СМИ, уже уведомил об этом российскую сторону.

Как предположил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в беседе с «Интерфаксом», Судан мог принять такое решение под давлением Соединенных Штатов. «Я думаю, что без американцев здесь не обошлось», — подчеркнул он.

Вашингтон, как полагает эксперт, не заинтересован в том, чтобы российское военно-морское присутствие, которое было утрачено после распада СССР, расширялось.

«В советское время мы это осуществляли очень неплохо. Но свято место пусто не бывает. Все мгновенно заполнилось. Сейчас нам очень сложно вернуть позиции, чтобы соблюдать паритет и защищать наши интересы», — констатировал Комоедов.

О том, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, стало известно в начале декабря прошлого года. Этот пункт нужен, чтобы проводить ремонт, пополнять запасы и чтобы члены экипажа военных кораблей России могли отдыхать. Судан, в соответствии с этим соглашением, на весь срок его действия передает российской стороне в безвозмездное пользование территорию и недвижимое имущество, которые включают в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта — зоной стоянки плавсредств.

Москве, помимо этого, в соответствии с соглашением, должны предоставить право на ввоз и вывоз через морские порты и аэродромы Судана «любого вооружения, боеприпасов, оборудования», необходимого для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Перемещения техники, согласно документу, не будут облагаться пошлинами и сборами со стороны Судана. К тому же военные корабли по этому соглашению считаются неприкосновенными и обладают иммунитетом от досмотра, обыска и ареста.

Россия, в свою очередь, должна безвозмездно оказывать республике содействие, в частности в поисково-спасательных операциях и «противодиверсионном обеспечении» при соответствующем обращении от правительства Судана.

Отмечается, что предельная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не может превышать 300 человек. Увеличивать ее можно только по согласованию с Суданом.

Соглашение было подписано на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о планах прекратить действие соглашения.

Занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир в 2017 году заявлял РИА «Новости», что обсудил с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

После этого российский посол в Хартуме говорил агентству, что стороны обсуждают открытие пункта обеспечения, но не полноценной военной базы.

В конце февраля этого года в отделе информационного обеспечения Черноморского флота заявили, что фрегат «Адмирал Григорович» ЧФ впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан. «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России», — отмечалось в сообщении.

Планировалось, что в ходе визита будут пополнены запасы фрегата, а личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях «АМАН-2021» в Аравийском море, проходивших 15-16 февраля. Во время указанных маневров экипажи кораблей отрабатывали взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, оттачивали совместное маневрирование с формированием походных ордеров и принимали грузы с судна снабжения на ходу.