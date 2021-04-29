Планы на мир: о чем Байден говорил с Конгрессом

Россия ответит

Президент США Джозеф Байден в ходе своего первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса США заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать даже при имеющихся между ними острых разногласиях, когда это отвечает их обоюдным интересам.

«Мы поступили таким образом, когда продлили Договор СНВ-3 по ядерным вооружениям (двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — «Газета.Ru»). И мы работаем, чтобы поступить так же в вопросе борьбы с изменением климата», — отметил президент США.

Вместе с тем глава Белого дома предупредил, что Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными.

«Я очень ясно дал понять [президенту России Владимиру] Путину, что мы (нынешние руководители в Вашингтоне. — «Газета.Ru») не стремимся к эскалации. Тем не менее, их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались», — сказал Байден.

По его словам, из-за того, что такие действия Россией предпринимались, он отреагировал «на вмешательство в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес» прямолинейным и пропорциональным образом. Глава Белого дома имел в виду недавно принятые Вашингтоном новые антироссийские решения, включавшие ужесточение режима односторонних санкций. Москва ответила на них зеркально.

Китай заплатит

Говоря о внешнеполитической ситуации, Байден затронул и отношения с Китаем. По его словам, Вашингтон намерен обеспечить мощное военное присутствие в водах Азитско-Тихоокеанского региона (АТР), но при этом не хочет ввязываться в конфликт с КНР.

«В ходе моего общения с президентом [председателем КНР] Си Цзиньпином я сказал ему, что мы приветствуем соперничество и не ищем конфликта [с Китаем], но я абсолютно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям», — подчеркнул он.

Кроме того, Байден указал на необходимость противостоять несправедливой торговой практике, которая негативно отражается на американских рабочих и промышленности. В частности, Вашингтон, по его словам, должен бороться с воровством американских технологий и интеллектуальной собственности, в котором неоднократно обвинял Пекин.

Американский президент отметил, что США находятся в состоянии конкуренции за пальму первенства в XXI столетии с Китаем и рядом других стран.

В то же время он обратился к согражданам с призывом преодолеть в обществе глубокую поляризацию, межпартийные расколы. «Мы не можем быть настолько заняты конкуренцией друг с другом, чтобы забывать о том, что конкуренция идет с остальным миром, чтобы одержать победу в XXI столетии», — подчеркнул Байден.

Конец кампании в Афганистане

Затронув вопрос вывода войск из Афганистана, Байден подчеркнул, что военная кампания США там не должна была превращаться в растянувшееся на несколько поколений национальное строительство. По его словам, лидерство Соединенных Штатов означает завершение «бесконечной войны» в Афганистане.

Как отметил глава государства, «после 20 лет американской отваги и жертв пришло время вернуть войска домой».

Байден в середине текущего месяца объявил о решении США завершить свою операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начнется 1 мая, а завершится, как ожидается, к 11 сентября текущего года.

Пик операции НАТО в этой стране пришелся на 2010-2013 годы: тогда численность сил альянса там превышала 150 тыс. человек. США и НАТО вывели свои основные боевые части из Афганистана в 2014 году.

Наследие Дональда Трампа

Значительная часть выступления Байдена была посвящена внутриамериканским вопросам. Белый дом в преддверии его речи распространил выдержки из нее, в которых говорилось, что Байден «унаследовал находящуюся в кризисе страну».

В речи говорилось, что на его президентство выпала «самая страшная пандемия» за последнее столетие, худший экономический кризис со времен Великой депрессии, а также «ужаснейшее» нападение на демократию со времен гражданской войны.

«Теперь — спустя всего 100 дней [президентства] — я могу отчитаться перед страной: Америка снова на ходу, превращает опасности в перспективы, кризис — в возможности, а поражения — в преимущества», — подчеркивалось в тексте.

Объем представленного Баденом плана по развитию инфраструктуры и создания новых рабочих мест составляет $2,2 трлн. Он направлен на поддержку рабочего класса страны. Благодаря этой инициативе президент рассчитывает создать миллионы рабочих мест, а также обеспечить экономический рост на годы вперед.

Байден также сообщил о намерении американской администрации повысить налоги для 1% самых богатых американцев, зарабатывающих свыше $400 тыс. в год. Многие из них увеличили свое состояние во время пандемии.

О демократах

Байден упомянул и беспорядки в Конгрессе, которые «противники Соединенных Штатов» посчитали доказательством того, что дни американской демократии сочтены. По мнению американского лидера, они ошибаются.

Он не уточнил, о каких именно противниках идет речь, но они, как утверждает президент, считают, что США «полны ярости, злости и раздоров». «Они смотрят на изображения толпы, штурмовавшей Капитолий, как на доказательство того, что настал закат американской демократии. Они ошибаются. И мы должны доказать, что они ошибаются, <...> что наше правительство по-прежнему работает и может работать на благо народа», — подчеркнул глава Белого дома.

Оружие и расизм

Одна из болезненных на сегодняшний день тем для США — оборот оружия. В первые несколько месяцев после инаугурации Байдена в стране имели место несколько эпизодов с массовым расстрелом жителей страны. В частности, стрельба, устроенная 22 марта Ахмадом Алиссой в городе Боулдер (штат Колорадо). От его рук погибли десять человек.

Байден назвал насилие с применением огнестрельного оружия эпидемией для США и пообещал сделать все для защиты американского народа.

Он отметил, что Конгрессу США «также пришла пора действовать».

Президент и его администрация будут бороться с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, с куплей-продажей штурмового огнестрельного оружия, а также магазинов большой емкости.

Помимо оружия, актуальна для США проблема расизма. Байден назвал самой опасной для страны террористической угрозой ту, которая исходит от сторонников идей превосходства белой расы. Он заверил, что США останутся настороже по отношению к угрозам для государства, откуда бы они не исходили.

Кроме того, Байден подчеркнул, что США способны искоренить проблему системного расизма в американском обществе.

Он назвал убийство афроамериканца Джорджа Флойда и недавнее обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели, поводом к переменам в обществе. Гибель Флойда привела к массовым протестам и беспорядкам во многих штатах.

Президент призвал начать решать проблему расизма в системе уголовного правосудия, а также провести реформу полиции. Соответствующий законопроект в марте одобрила Палата представителей Конгресса США.