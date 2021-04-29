Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. ОНЛАЙН

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На киргизско-таджикской границе начались военные столкновения — хроника событий

Отдел «Политика»

На границе Киргизии и Таджикистана произошло обострение, на данный момент там идут перестрелки. Как заявили РИА «Новости» киргизские пограничники, они захватили таджикскую заставу «Ходжа Аълло» после того, как с таджикской стороны открыли огонь. Одна из попавших под обстрел киргизских застав — «Достук» — загорелась. Сообщается о раненных в результате конфликта. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.