Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. ОНЛАЙН

По состоянию на 20:00 по местному времени (17.00 мск) количество пострадавших киргизов составляет 30 человек, следует из данных местного Минздрава. Также сообщается об одном погибшем.
В МВД Киргизии утверждают, что ситуация на границе напряженная, но находится под контролем силовых структур.
Вертолеты Таджикистана заметили в селах Кок-Таш и Самаркандек, сообщает агентство 24.kg.
Минздрав Киргизии сообщает об увеличении числа пострадавших на границе с Таджикистаном киргизов до 26. Два человека, по данным ведомства, погибли.
Глава киргизского МИД сообщил о начале переговоров с таджикским коллегой. В Киргизии выразили надежду, что конфликт на границе вскоре удастся локализовать.
Очевидцы засняли ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии.
Президент Киргизии Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности страны в узком составе, по итогам которого поручил урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном мирным путем.
В России изучают сведения о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, сообщили в МИД РФ.
Местные жители выкладывают в сеть кадры из Исфара
Параллельно официальные власти занимаются эвакуацией гражданских из Баткенского района — к настоящему моменту оттуда были вывезены около 900 граждан Киргизии.
СМИ сообщают, что таджикская бронетехника стягивается в район конфликта. В силовых структурах Таджикистана при этом категорически опровергают заявления, что конфликт на границе начали военные республики.
Киргизский кабмин сообщает, что встреча премьеров Киргизии и Таджикистана состоится на полях Евразийского межправсовета в связи с ситуацией на границе.
Конфликт быстро вышел за пределы изначальной зоны столкновений. Граждане Таджикистана заблокировали автодорогу, соединяющую два района Киргизии, киргизы в ответ изолировали таджикский анклав Ворух. В Бишкеке же проходит митинг в поддержку баткенцев, его участники уже заявили о готовности выехать в зону конфликта.
Согласно версии киргизской стороны, конфликт начался из-за попытки таджикской стороны установить оборудование с видеонаблюдением на электрическом столбе возле «Головного». Местные жители потребовали снять оборудование и после совестной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. Вскоре началась и перестрелка.
Конфликт развивается в Баткенском районе Баткенской области Киргизии. В этом районе расположен участок водораспределительного пункта «Головной», который используется для орошения и водоснабжения приграничных районов сразу трех стран. Однако Таджикистан считает, что эта территория относится к его юрисдикции.
Пока неизвестно, сколько человек были ранены в результате инцидента. По данным МЧС Киргизии, только с их стороны число пострадавших превысило отметку в 20 человек. Также есть информация, что один из киргизов скончался от полученных ранений.
В киргизском Госкомитете нацбезопасности сообщили, что военнослужащие страны попали под минометный и пулеметный обстрел со стороны пограничных войск и спецназа МВД Таджикистана. В пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана также обвиняют военнослужащих Киргизии в открытии огня на границе.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». На киргизо-таджикской границе происходят столкновения между войсковыми подразделениями двух стран. Стороны обвиняют друг друга в эскалации, к месту конфликта стягивается тяжелая военная техника. Мы будем следить за развитием событий в режиме онлайн.