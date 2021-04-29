«Пропаганда нацизма»: в Раде осудили «марш вышиванок»

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что плохо относится к маршу, который устроили ультраправые радикалы в центре Киева по случаю годовщины формирования нацистской дивизии СС «Галичина».

«Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам [имиджа] ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину», — сказал председатель украинского парламента, отметив, что фактически война затронула каждую семью Украины.

Разумков заявил, что считает неуместной популяризацию среди украинцев войск СС, в частности дивизии «Галичина».

Но в данной ситуации, как считает спикер Рады, ответ властей должен быть в рамках закона.

Шествие прошло накануне. В нем приняли участие представители националистических и радикальных организаций в вышиванках. Они отмечали годовщину формирования дивизии СС «Галичина» на Украине. В годы Великой Отечественной войны эта дивизия была составляющей частью войск СС нацисткой Германии. Такие формирования всемирно признаны преступными, в том числе они запрещены и украинскими законами.

В так называемом «Марше вышиванок» приняли участие порядка 70 человек. Они прошли по центру Киева — под окнами Верховной рады, Офиса президента страны и других госучреждений. Радикалы завершили мероприятие, повесив на мосту около площади Независимости плакат с изображением солдат в нацистской форме и сделав общее фото на его фоне. Местные власти не препятствовали шествующим, наоборот, их сопровождал полицейский кордон, который облегчил движение участников марша, перекрыв улицы.

«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», — приводит украинское издание «Страна.ua» слова участников акции.

Во время шествия как минимум один человек в колонне показал нацистское приветствие. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что действия участников марша нарушают украинское законодательство, пишет «Страна.ua».

«Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живем в демократической стране и такие вещи запрещены законом», — заявил Арахамия. Вместе с тем он отметил, что о проведении марша никто не знал. В то же время украинское издание заявляет, что о шествии стало известно более чем за сутки.

В Кремле в ответ на это мероприятие обратили внимание, что украинские националисты не скрывают, что могут возобновить боевые действия в Донбассе.

«Вопрос: насколько президент [Украины Владимир] Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине — в Киеве, если я не ошибаюсь, — на демонстрацию в поддержку бригады СС «Галичина», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил мнение, что нет ответа на еще один большой вопрос о том, «может ли президент Зеленский оградить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов».

Член центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков в эфире радиостанции Sputnik выразил мнение, что обществу Украины сложно противостоять акциям неонацистов из-за действий властей.

По его словам, в «начале двухтысячных на протесты — для того, чтобы помешать нацистам промаршировать по Киеву — выходили тысячи киевлян, то в 2021 году протестовать против пособников гитлеровцев вышел один пожилой человек».

«Это настоящее лицо фашизма — когда люди уже не могут против него протестовать. Сначала общество запугивают, а потом делают с ним все что угодно. В данном случае проталкивают нацистские идеи и формируют из Украины абсолютно фашистское государство для последующего сталкивания его с Россией», — уверен Стариков.