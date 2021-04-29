Спасение от «коронавирусного цунами»: сколько стоит российская медпомощь Индии

Российская помощь была доставлена двумя бортами МЧС Ил-76, которые вылетали из московского аэропорта «Жуковский» в Нью-Дели. Общий вес составил более 22 тонн. Советник-посланник российского посольства в Индии Роман Бабушкин назвал посылку жестом солидарности в борьбе против коронавирусного цунами.

Согласно подсчетам «Газета.Ru», которые опирались на открытую информацию о содержании груза и его ценах, общая стоимость российской гуманитарной помощи для Индии могла составить от 1,124 до 1,315 млрд рублей.

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Известно, что Россия отправила в Индию 20 концетраторов кислорода АКС российской компании «Грасис». Цена данных изделий разнится.

Так, судя по данным портала госзакупок, агентство государственного заказа Красноярского края планирует закупить портативные концетраторы не дороже 539 667 рублей за штуку.

При этом, судя по всему, в Индию отправились аппараты другого типа, так как об этом говорят предыдущие контракты именно «Грасиса». Так, 24 апреля 2020 года эта компания заключила с минздравом Московской области контракт на поставку 300 концентраторов с общей суммой контракта 457 млн рублей. Один аппарат там стоил 1 525 000 рублей.

Таким образом, стоимость отправленных в Индию концетраторов можно оценить в диапазоне от 10 до 30 млн рублей.

Помимо этого, на борту с гуманитарной помощью для индийцев было два вида изделий российской компании «Тритон Электроникс» — 75 аппаратов искусственной вентиляции и 150 медицинских прикроватных мониторов.

На официальном сайте компании указано, что цена одного аппарата ИВЛ составляет от 1,3 до 2,15 млн рублей, а стандартного реанимационного монитора — 160 тыс. рублей. Таким образом, затраты России на ИВЛ составили от 97,5 млн до 161,25 млн рублей, а на мониторы — от 16,5 до 24 млн.

Наконец, Москва посодействовала и лекарствами. Речь идет о поставках 200 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир» под торговой маркой «Коронавир» компании «Р-Фарм». Предельная отпускная цена одной упаковки составляет 5500 рублей, при этом председатель совета директоров производящей компании Алексей Репик недавно говорил о средней розничной цене в 5 тысяч рублей.

Получается, что стоимость таблеток, отправленных из Москвы в Нью-Дели составила более 1 миллиарда рублей.

Кроме того, в расходах стоит учитывать стоимость затрат на полеты Ил-76. Как сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к Минобороны России, один час полета этого самолета стоит более 300 тыс. рублей (полет в столицу Индии занимает порядка шести часов).

Ситуация в Индии

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, и, по прогнозам специалистов, не прекратится как минимум в ближайшие недели.

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Вечером 28 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Наредой Моди рассказал о решении помочь этой стране в тяжелом сражении с пандемией коронавируса COVID-19. Ситуация с его распространением, близкая к критичной, вызвала коллапс в индийской системе здравоохранении. Отмечается, что Моди тепло поблагодарил российского лидера за содействие в борьбе с коронавирусом, которое очень востребовано сейчас в его стране.

Печальные цифры ежедневно обновляемых рекордов говорят о реальном провале индийского государства в защите здоровья населения, которое превышает 1,4 миллиарда.

Так, 29 апреля утром сообщалось, что прирост зараженных COVID-19 в Индии за одни сутки составил 379 257 человек, а еще более 3,6 тысячи человек скончались. За все время в стране было зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев заражения инфекцией, более 204 тыс. человек погибли.

При этом из-за масштабов катастрофы реальное число пострадавших вполне может быть намного выше — больницы просто переполнены, а кислорода не хватает даже тяжелобольным. The Washington Post пишет, что тела некоторых умерших сжигают парках, так как крематории тоже не справляются с нагрузкой.

Среди возможных причин такого бедствия аналитики называют недальновидную политику правительства, которое не стало запрещать массовые празднования индуистских религиозных праздников в начале года. Более того, правящая партия «Бхаратия Джаната» даже сейчас продолжает проводить массовые митинги в преддверии муниципальных выборов, от которых, как пишет The Atlantic, «покраснел бы даже Дональд Трамп».

Считается, что несмотря на успехи в сдерживании первой волны пандемии, которые были достигнуты правительством Индии благодаря введению полномасштабного локдауна, Моди решил избежать новых строгих запретов, опасаясь за состояние экономики страны.

Россия с самого начала пандемии коронавируса, с весны 2020 года, активно помогает другим странам, которые попали в трудную ситуацию из-за большого числа заболевших.

Согласно прошлогоднему докладу Центра перспективных управленческих решений, наиболее распространенной формой помощи, оказанной Россией, были поставки тест-систем — уже к осени 2020 года их получили около 40 стран. Следом шла помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, похожего на индийский комплект. Кроме того, в ряд стран отправлялись работать российские специалисты, что вызвало резонанс в Италии. При этом география стран, которым помогла Москва, обширна и включала как страны-соседей из СНГ (за исключением Украины), так и США, Китай, Северную Корею, ряд государств Ближнего Востока (Иран, Сирия, Ливан) и Африки (Гвинея, Демократическая республика Конго, Джибути, Алжир и другие).