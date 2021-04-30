«Теперь появляется возможность реализации инфраструктурных проектов»

— Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил максимальную поддержку регионов. Как вы оцениваете меры в отношении субъектов, озвученные главой государства?

— С удовлетворением отмечаю, что ряд мер по оздоровлению финансов и сбалансированности региональных бюджетов, которые предлагались в том числе мной (Текслер – руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». — Прим. «Газеты.Ru»), президент сформулировал в виде поручений. Первая мера – реструктуризация коммерческих кредитов.

У Челябинской области коммерческий долг минимальный, но для многих регионов — это большая проблема.

Совокупно только по процентам регионы выплачивают коммерческим банкам 82 млрд рублей в год. Согласитесь, есть разница между семью и более процентами по кредитам коммерческим банкам и 0,1% по бюджетным кредитам. Еще одна важная мера – реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием пандемии. Например, Челябинская область взяла 5,3 млрд рублей. Общая сумма по стране – 223 млрд. Имея долги нельзя думать о развитии. От имени всех губернаторов могу сказать, что это сильные решения президента.

— Президент также предложил новый инструмент для развития региональной инфраструктуры...

— Владимир Путин озвучил, что регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. Это те средства, которые можно будет направлять на развитие инфраструктурных проектов. В частности, в послании прозвучали два челябинских проекта, которые нами уже проработаны, – развитие общественного транспорта и строительство метрополитена. Для города это стратегические направления. Метро строится в Челябинске с конца 80-х годов. Я здесь родился и вырос, помню, как мы тогда с воодушевлением воспринимали эту новость. Поддержка правительства России гарантирует, что этот проект будет реализован. Это по-настоящему здорово! У многих регионов средств хватало только на текущие расходы, теперь появляется возможность реализации инфраструктурных проектов и развития регионов.

— В Челябинской области находятся крупные промышленные центры, для которых одной из ключевых является проблема экологии. Расскажите о реализации и промежуточных итогах программы «Чистый воздух», которая реализуется с 2019 года?

— Челябинск и Магнитогорск попали в число городов, где реализуется комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить в них снижение выбросов не менее 20%, к 2030 году – 50%. Регион подписал 16 соглашений с промышленными предприятиями Челябинска и Магнитогорска, и они уже реализуются.

Совокупные затраты предприятий-загрязнителей на экологические программы составят 50 млрд рублей.

Так, на Магнитогорском металлургическом комбинате ввели современную агломерационную фабрику, модернизировали доменное производство, начали модернизацию коксохимического производства. «Мечел» модернизировал воздухоочистку конвертера, в рамках допсоглашения – будет модернизирована воздухоочистка сталеплавильного производства. Одно из последних подписанных соглашений с ПАО «Фортум» предполагает перевод ТЭЦ №2 с угля на газ. Обязательства, которые взяли предприятия, с лихвой покрывают показатели в поручении президента. Уже сегодня мы идем с перевыполнением этих задач - по Челябинску видим снижение выбросов более 30%, чуть меньше – по Магнитогорску.

Мы в регионе решили пойти дальше. Созданный при губернаторе координационный совет разработал «Экологический стандарт Челябинской области». В документе сформулированы дополнительные задачи, которые должны быть реализованы в регионе, не только в Челябинске и Магнитогорске. Заключено еще 33 соглашения по 17 городам на 20 млрд рублей. Причем предприятия сделали это добровольно.

— Зачем предприятиям брать на себя такие дорогостоящие обязательства? Еще и добровольно?

— Я рос в Металлургическом районе Челябинска, и помню, как там раньше дымило. Сейчас люди не готовы жить в таких экологических условиях. Я объяснял многим руководителям предприятий, что нужно менять свое отношение к экологии, к людям. Сегодня это вопрос будущего региона. Мы можем сделать удобную городскую среду, но если из труб и дальше будет дымить – наши дети вырастут и покинут регион. Взятые предприятиями обязательства существенно изменят ситуацию, а значит регион сможет развиваться.

Мы улучшаем городскую среду, общественный транспорт, занимаемся озеленением, комфортным городским жильем. Мы создаем удобные для жизни города, и в них должен быть чистый воздух. Точка. Это не обсуждается. Если хотите, это является частью общественного договора с жителями.

Вместе с тем мы понимаем, что наши предприятия существуют много лет. Мы заинтересованы, чтобы они развивались, но с использованием экологически чистых технологий. Даже повышая объем производства, необходимо снижать количество выбросов. Тем более у нас есть опыт Челябинского трубопрокатного завода. Это пример так называемой белой металлургии, где вообще нет выбросов. Это подтверждает, что металлургия может быть чистой. И у меня нет сомнений, что мы к этому придем. Это одна из моих важнейших задач как губернатора.

— Проблема чистого воздуха решается не только за счет снижения выбросов промышленных предприятий...

— Сегодня в Челябинске стационарные источники дают 75% выбросов в атмосферу, доля транспорта – 25%. По мере налаживания ситуации со стационарными источниками эта доля будет расти. Мы особенно обратили на это внимание в пандемию, когда машины исчезли с дорог города. Воздух изменился – это было заметно.

Сегодня мы переводим на газомоторное топливо все автобусы в Челябинске.

Уже приобрели более 100 автобусов, в этом году планируем увеличим эту цифру. Для понимания, перевод на газ – это в 2,5 раза меньше выбросов, чем от обычного топлива. Мы активно занимаемся развитием электрического транспорта. В прошлом году в Магнитогорске обновили 25 трамваев. Для Челябинска закупим 30 единиц транспорта в 2021 году, 10 для Магнитогорска. Развиваем сеть газозаправочных станций, с прошлого года стимулируем перевод автомобилей на газомоторное топливо. Поставили больше десяти электрических зарядных станций. Будем продолжать развивать все эти направления.

— В Челябинске реализуется один из самых ярких экологических проектов в стране – рекультивация городской свалки. Расскажите, на каком он этапе сегодня?

— Когда я стал губернатором, свалка в Челябинске была одной из ключевых экологических проблем. В 1947 году она появилась на окраине, с развитием города она оказалась между двумя крупными районами. Еще два года назад свалка не просто чадила, выделяя газы, она еще и постоянно горела. Из-за этого жители чувствовали сильный запах гари. В конце 2018 года ее закрыли.

Справка: Губернаторы новой волны. Концепция ЭИСИ Концепция губернаторов новой волны была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года.



В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы.



В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).



В 2019 году совместно с правительством России и Росатомом мы начали заниматься рекультивацией. Бюджет проекта составил 4,5 млрд рублей, из них 1 млрд – средства Челябинской области. В конце прошлого года закончена техническая часть рекультивации. В этом году монтируется система утилизации газов, будет закончена биологическая рекультивация – на этом месте появятся зеленые насаждения, и свалка превратится в зеленый холм. В будущем на этом месте может быть парк. Это большая победа для экологии города. В этом году запустим новый полигон в Магнитогорске, начнем работу по рекультивации свалки.

— Можно ли полностью решить экологические проблемы в таких крупных промышленных центрах, как Челябинск и Магнитогорск?

— Моя позиция – мы сможем решить все экологические проблемы в наших городах. Эту задачу поставил президент в послании. Для этого есть технологии, воля и желание. Уверен, если предприятия реализуют подписанные соглашения, ситуация кардинально изменится. И в наших городах, где есть промышленные предприятия, воздух будет чистым.

— Экспертный институт социальных исследований включил вас в топ-10 губернаторов новой волны, и одним из главных критериев для попадания в этот список является степень открытости главы того или иного региона. Так почему сегодня для регионального руководителя так важна открытость?

— Постоянная обратная связь с жителями, в первую очередь в социальных сетях, – это важнейший канал информации, без которого я вообще не понимаю, как существовать. У губернатора много источников информации, но этот самый прямой. У меня 250 тысяч подписчиков в социальных сетях, под некоторыми публикациями тысячи комментариев. Этот инструмент позволяет мне вникнуть в ситуацию и рейтинговать проблематику. Я сам читаю сообщения людей – вечерами или ночами. Нужно постоянно чувствовать нерв. Мои подчиненные часто получают поручения по тому или иному вопросу, который появился в Инстаграме. Поэтому то, что люди мне пишут, реально влияет на принятие решений.

— В местной прессе часто упоминается «красный блокнот Текслера»...

— Я для себя решил, что будет блокнот, куда во время пресс-конференций, мероприятий, встреч с жителями записываю только проблематику. Мне так удобнее. Позже появился онлайн-режим с таким названием, куда люди могут обратиться с жалобой или предложением.

— Скажите, а чем сегодня отличается запрос людей к власти от того, что был, например, десять лет назад?

— Сегодня люди более активны и мобильны, они не готовы ждать решения своих проблем вечно. Для людей очень важна городская среда, особенно это видно по молодежи. Если раньше ключевым был вопрос зарплат, сейчас при высокой зарплате и плохой городской среде люди будут голосовать ногами и менять место жительства. Сейчас люди больше общаются между собой, больше знают. И сегодня власть должна реагировать на запросы жителей. Только так мы сможем успешно развивать наши территории.