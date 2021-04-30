«Приравняли к исламистам»: почему во Франции задержали итальянских марксистов

Во Франции в середине недели были арестованы семь итальянцев, бывших членов подпольной марксистской организации «Красные бригады». Все они осуждены в Италии за убийства и похищения людей в 70-х и 80-х годах. По словам французских властей, еще трех экс-боевиков во время задержания обнаружить не удалось, они объявлены в розыск.

Министр юстиции Италии Марта Картабия в начале апреля официально передала своему французскому коллеге Эрику Дюпону-Моретти «настоятельную просьбу властей Италии не оставлять атаки «Красных бригад» безнаказанными». Итальянцы торопились из-за опасений, что у данных преступлений скоро истечет срок давности.

После нескольких месяцев обсуждений с властями Италии и личной беседы с премьер-министром страны Марио Драги президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предании суду десяти участников движения.

«Президент хотел уладить этот вопрос, о чем Италия просила годами. Франция также пострадала от терроризма и понимает необходимость справедливости для жертв», — говорится в официальном заявлении Елисейского дворца.

Изначально власти Италии настаивали на аресте 200 лиц, находящихся в розыске. Тем не менее, они все равно приветствовали данный шаг.

«Память о совершенных ими (террористами) варварских действиях жива в сознании итальянцев», — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Политолог, доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова считает, что принятое решение может свидетельствовать об укрепившемся единстве в ЕС.

«Существует проблема соотношения национального и общеевропейского законодательства в рамках правоохранительного сотрудничества членов ЕС. Возникают подобные коллизии, как в случае с «Красными бригадами» или, например, выдачей мафиози. Еще важно отметить, что с 2020 года начала работу Европейская прокуратура, и ЕС в целом стремится ко все большей правоохранительной унификации.

Поэтому экстрадицию экс-членов «Бригад» можно рассматривать не только как успех Италии и Франции, но и как успех всей правоохранительной системы ЕС», — полагает эксперт.

Агентство Reuters, ссылаясь на слова неназванного советника французского президента, пишет, что данный шаг стал возможен благодаря возобновившейся «атмосфере доверия» после многих лет напряженности между Парижем и Римом. Особенно это проявилось, когда Италию возглавляла право-популистская коалиция — в отличие от своих предшественников, Драги, вступивший в должность главы правительства в феврале, установил тесные рабочие отношения с Макроном.

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«Отношения Франции и Италии достаточно напряженные. Франция входит в ядро ЕС, а Италия не до конца привержена европейской интеграции. У итальянских политиков присутствует комплекс неполноценности по сравнению с великими европейскими державами — Францией и Германией. Но при Марио Драги можно говорить о попытках возвращения Италии в Европу. Новое правительство ориентирует свою политику на Брюссель. Поэтому Макрон мог пойти навстречу своему коллеге», — добавила Маслова.

«Франция предала»

Адвокат арестованных «красных бригадиров» Ирен Террел осудила действия властей, назвав их «вопиющим предательством со стороны Франции».

«Я возмущена, и у меня нет слов, чтобы описать эту операцию, которая похожа на облаву. За 30 лет эти люди изменили свою жизнь, поселились на виду у всех со своими детьми и внуками… А утром спустя 40 лет к ним приходят и задерживают»,

— заявила Террел французским СМИ, добавив, что собирается обжаловать возможную экстрадицию.

Адвокат напомнила, что задержанные с 80-х годов находились под правовой защитой так называемой «доктрины Миттерана».

В 1985 году бывший президент Франции Франсуа Миттеран издал указ, благодаря которому экс-участники «Красных бригад» могли остаться в стране без риска экстрадиции в Италию, если не было доказательств совершения ими тяжких преступлений. Доктрина побудила сотни экс-«бригадистов» искать убежище в соседней стране. Долгое время это положение оставалось камнем преткновения во франко-итальянских отношениях.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France Inter заявил, что аресты не противоречат «доктрине Миттерана», так как задержанные совершили «кровавые преступления».

«В тот момент для Франции «доктрина Миттерана» была частью поворота, связанного с интеграцией бывших радикалов из 1968-го в политическую систему, чего в Италии как раз не случилось», — объясняет решение бывшего французского президента политический теоретик, преподаватель МВШСЭН Илья Будрайтскис.

По мнению эксперта, нынешние действия Макрона «являются частью поворота вправо», направленного на укрепление евроатлантического единства.

«Это рост полномочий полиции, антиисламская риторика, наступление на права профсоюзов, курс на укрепление отношений с США и НАТО в рамках «коллективного Запада». То есть по всем направлениям это прямо противоположно тому, что почти 40 лет назад отстаивал Миттеран.

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Макрон и его сторонники прямо сравнивают постаревших итальянских леворадикалов с исламистскими террористами, что является сознательным искажением, однако вполне соответствует курсу современного французского правительства на усиление полицейских функций государства и очевидно востребованному у части французских избирателей запроса на «восстановление порядка», — добавил политолог.

Городские партизаны

70-е годы прошлого века до сих пор со страхом отзываются в воспоминаниях итальянцев. Из-за разгула уличного насилия, ультраправого и ультралевого терроризма те времена вошли в историю как «свинцовые года».

«В это время в стране существовало мощное рабочее движение, огромной популярностью обладала умеренная Итальянская коммунистическая партия.

В отличие от Франции, где рабочие и студенты не смогли выступить вместе во время событий 1968 года, в Италии всеобщая забастовка — так называемая «горячая осень» 1969 года — показала возможность таких общих действий и левые настроения значительной части общества», — отмечает Илья Будрайтскис.

«В то же время Италия входила в НАТО и сферу интересов США, которые делали все, чтобы не допустить движения страны в сторону социализма. Все это создало очень напряженный и сложный контекст, частью которого стал политический террор сначала справа, со стороны неофашистов, а затем слева, со стороны групп, считавших что итальянская компартия является соглашательской силой», — добавил эксперт.

«Красные бригады» были основаны итальянским студентом Ренато Курчо и его друзьями Марой Кагол и Альберто Франческини в 1970 году, как реакция на теракты неофашистских групп. «Бригадисты» начинали с мелких стачек и провокаций на крупных промышленных заводах Италии.

Однако движение пошло в разрез с большинством других марксистских организаций, выступавших за мирный протест и самоорганизацию рабочих, начав быстро радикализироваться.

«Бригады» переняли методы городской герильи — партизанской войны с заведомо превосходящим по силам соперником.

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«Красные бригады» — это группа, имевшая четкие взгляды и строившая свою стратегию исходя из них: так, ее террор носил индивидуальный характер, а жертвами становились предприниматели, неофашисты и профсоюзные боссы, которые, как считалось, сдерживают классовую борьбу простых рабочих», — описывает методы «бригадистов» Будрайтскис.

Во второй половине 70-х «Бригады» перешли к похищению более заметных фигур крупных политиков и бизнесменов, а также к организации терактов. Например, движение было причастно ко взрыву в посольстве США в Афинах. В это же время лидеры организации Курчо, Франческини, а также Моретти и Симиони стали подозревать друг друга в шпионаже.

«В течение своей почти двадцатилетней истории — с начала 1970-х до конца 1980-х — «Красные бригады» менялись — выбывали старые лидеры, а мотивы решений новых лидеров становились все более скрытыми и непоследовательными.

Не исключено, что с какого-то момента «бригадами» манипулировали различные спецслужбы — как восточноевропейские, так и американские», — полагает Будрайтскис.

«История самой знаменитой акции группы — захвата в заложники и убийства ведущего итальянского политика Альдо Моро — до сих пор вызывает много вопросов. Например, сын убитого, Лука Моро считает, что она на самом деле операция была организована ЦРУ и итальянской военной разведкой», — подытожил эксперт.

Власти отказались вести переговоры с террористами и спустя 55 дней плена «бригадисты» убили Моро. Экс-премьер-министр был популярным политиком и преступление вызвало жесточайшую критику «Красных бригад» в обществе.

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В 1980-е годы популярность радикалов пошла на спад. В это же время было задержано более 12 тыс. участников движения, многие из которых бежали во Францию и Латинскую Америку. Всего за время своего существования «Красные бригады» совершили более 14 тыс. актов насилия, а их численность на пике известности достигала 25 тыс. человек.

Семерых задержанных на этой неделе экс-участников организации также обвиняют в совершении похищений и убийств.

Марина Петрелле, Роберто Капелли, Серджио Торнаги, Энцо Кальвитти, Джованни Алимонти, Нарцисо Маненти и Джорджио Пьетростефани занимали видное место в «Бригадах» и заочно приговорены к длительным срокам, в том числе пожизненным, итальянским судом.

В частности, Пьетростефани осужден за убийство в 1972 году шефа полиции Милана Луиджи Калабрези. Последний вошел в историю, как «Комиссар Окно» за то, что любил выбрасывать в окно полицейского участка подозреваемых в участии в левых движениях. Смерь Калабрези стала началом мести и серии жестоких терактов «Красных бригад».

Еще не похоронены

В конце 90-х годов в итальянских СМИ стали появляться сообщения о появлении «Новых красных бригад». Однако их активность и численность не сравнима с былыми годами. По оценкам журналистов, в этом движении насчитывают лишь несколько десятков человек.

Тем не менее даже такими малыми силами новым «бригадистам» удается проводить громкие акции, как, например, попытка взрыва дома экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в середине нулевых.

Возродившуюся активность левых радикалов связывают с ростом безработицы и затяжным экономическим кризисом в Италии.

Власти страны не признают связи между нынешним поколением «Красных бригад» и бывшей боевой организацией. Высказываемые иногда призывы к амнистии экс-боевиков не находят одобрения среди граждан страны. Особенно этому препятствуют ассоциации жертв терроризма и члены их семей.

По мнению Елены Масловой, несмотря на большое количество радикальных движений, в Италии нет угрозы возрождения политического терроризма.

«Радикальные движения есть и в Италии и других странах Европы. Например, существует итальянские неофашистские партии. Но фашистские партии официально запрещены, и они скорее придерживаются ксенофобских взглядов.

Подобные организации не представлены в парламенте и носят маргинальный характер», — считает Маслова.

Многие бывшие лидеры «Красных бригад» уже состарились. Альберто Франческини, отсидевшему 18-летний срок, исполнилось 74 года. Однако он заявляет, что «Красные бригады» продолжают существовать, «поскольку их официально никто не хоронил». Сегодня Франческини призывает все вовлеченные стороны раскрыть правду, чтобы наконец перелистнуть эту страницу истории Италии.