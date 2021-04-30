Обозначили темы: Псаки рассказала о планируемой встрече Путина и Байдена

На потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, по всей видимости, будут подняты вопросы по поводу Алексея Навального и повышения количества российских войск около границы с Украиной, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом, по ее словам, в настоящее время Вашингтон не может дать стопроцентную гарантию того, что саммит состоится. Повестка встречи будет определяться только после того, как США и Россия условятся о ее проведении, передает РИА «Новости».

Путин два раза общался с Байденом по телефону, и один раз – в эпистолярной форме, когда в декабре прошлого года поздравил американского коллегу с победой на выборах.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал избранному американскому лидеру всяческих успехов и выразил уверенность, что «Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул глава российского государства.

В январе нынешнего года в телефонной беседе президенты обеих стран выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав его важным международно-правовым механизмом взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Также политики затронули односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пути урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер», — подчеркнули тогда в Кремле.

В середине апреля Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел «на двустороннем треке» и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия с Москвой по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, ситуации в Афганистане и глобальному изменение климата.

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — сообщала российская сторона.

А 29 апреля Байден в ходе своего первого обращения к Сенату и Палате представителей Конгресса США заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать даже при имеющихся между ними острых разногласиях, когда это отвечает их обоюдным интересам.

«Мы поступили таким образом, когда продлили Договор СНВ-3 по ядерным вооружениям. И мы работаем, чтобы поступить так же в вопросе борьбы с изменением климата», — отметил президент США.

Вместе с тем глава Белого дома предупредил, что Вашингтон будет реагировать на те шаги Москвы, которые сочтет недружественными.

«Я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее, их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались», — сказал Байден.

По его словам, он отреагировал «на вмешательство в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес» прямолинейным и пропорциональным образом.

Глава Белого дома имел в виду недавно принятые Вашингтоном новые антироссийские решения, включавшие ужесточение режима односторонних санкций, на которые Москва ответила зеркально.

Среди тем, которые могут затронуть Путин и Байден, стоит отметить обвинение Москвы со стороны США в якобы назначении награды за нападение на американских военных в Афганистане.

Также, американский лидер может упомянуть про традиционное «вмешательство» в ноябрьские выборы, на которых он и победил, и взлом компьютерных систем США с помощью программного обеспечения SolarWinds.

При этом, реагируя на такие обвинения, Москва уже не раз указывала на то, что причастность российских властей к кибератакам не доказана, так же, как и влияние на ход президентской электоральной кампании в США.

Кроме того, российская сторона постоянно напоминает, что информация о якобы финансовой поддержке афганских боевиков со стороны ГРУ за нападения на американских солдат вызывала скепсис даже у предыдущего президента США Дональда Трампа.