«Это сделали россияне»: в Праге не хотят слышать о других версиях взрывов во Врбетице

Недавние высказывания министра юстиции Чехии Марии Бенешовой о ситуации со взрывами в Врбетице не остались без ответа главы кабмина республики. Андрей Бабиш заявил, что намерен обсудить с Бенешовой ее слова о нескольких версиях расследования взрывов, которые произошли в 2014 году.

«Министр не была на заседаниях [где были представлены подробности об инциденте]. Она получила лишь общую информацию. У нее меньше информации, чем у нас [руководства правительства и МВД]. Ее интервью меня совсем не порадовало. Оно не было в интересах Чехии», — сказал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, выступая на чешском телевидении.

Он сообщил, что поговорил об этом с Бабишем и тот либо уже связался с главой Минюста, либо их разговор по этой теме вскоре состоится.

«Полиция работает только с одной версией — «российским следом». Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет», — добавил Гомачек, отметив, что выступление Бенешовой не порадовало его. По мнению главы МВД, ее слова «пошли на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике».

«Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем», — приводит его слова РИА «Новости».

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова дала 29 апреля интервью местному изданию novinky.cz, сообщив, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице, где погибли два человека.

«Я присутствовала на заседании правительства, когда это обсуждалось. Мое мнение весьма схоже с мнением президента [Чехии Милоша Земана] после того, как нам был представлен отчет Службы информации и безопасности [контрразведки]. Я называла и другие возможные версии», — рассказала она.

При этом она отметила, что не может подробно рассказывать о других версиях. Но подробности обсуждаемых версий зафиксированы, по ее словам, «в записи, сделанной во время заседания правительства».

Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить Марию Бенешову после ее слов о взрывах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, заявления главы Минюста указывают на то, что в правительстве страны существует раскол и не все члены доверяют премьер-министру. Это, по мнению политика, ставит под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, которые касаются безопасности чешских граждан, поэтому министра нужно «несомненно уволить», заключил он.

Заявление Бенешовой прозвучало после того, как 26 апреля премьер-министр Чехии сообщил только об одной версии взрыва складов с боеприпасами — «деятельность российских спецслужб».

25 апреля президент Чехии Милош Земан сделал чрезвычайное обращение к народу. В ходе выступления он заявил о двух рассматриваемых следствием версиях. Первая из них — неосторожное обращение с боеприпасами. Вторая — причастность агентов иностранных спецслужб. Земан не исключил, что раскручиваемый скандал с этим инцидентом семилетней давности может оказаться в итоге игрой спецслужб.

Глава МВД республики предположил, что слова президента Чехии о версии с неосторожным обращением с боеприпасами могла быть навеяна кем-то извне. «Думаю, что у него [Земана] кто-то побывал [и повлиял на его позицию по инциденту во Врбетице]. Я бы [в этой связи] не недооценивал визит [к действующему главе государства] экс-президента [Чехии] Клауса», — сказал Гамачек, предположив, что отношение Клауса к ситуации могло сыграть свою роль.

Ранее Клаус говорил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России. «Для меня это свидетельство [современного состояния] нашей страны и о того, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», — отметил он в интервью чешской газете Blesk.

Он считает, что Чехия, углубляя дипломатический конфликт с Россией, пытается заработать очки в Вашингтоне и НАТО.

На позицию Земана резко отреагировали его оппоненты. В четверг, 29 апреля, несколько тысяч человек собрались на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить свое недовольство высказываниями чешского президента по инциденту во Врбетице. Митингующие считают, что Земан симпатизирует России.

Акцию организовала гражданская инициатива «Миллион мгновений для демократии». Она тесно связана с политическими оппонентами Земана из рядов партий правой парламентской оппозиции.

Протестующие держали в руках транспаранты с оскорбительными для Земана и России высказываниями. В частности, пришедшие обвинили президента республики в измене родине, так как видят в РФ «угрозу для национальной безопасности» Чехии.

Параллельно с этим в Чехии проходит сбор подписей под петицией с требованием отставки Земана.

17 апреля Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Инцидент произошел в 2014 году. Чехия выслала 18 российских дипломатов, заявив, что они являются сотрудниками спецслужб России. Российский МИД выразил Праге решительный протест, объявив 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Конфликтная ситуация привела к тому, что теперь в посольствах двух стран остаются по семь дипломатов.