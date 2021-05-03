National Interest объяснил угрозу для США от союза РФ и КНР

Выступления президента США Джо Байдена с угрозами России «в случае эскалации» ведут к обострению двусторонних отношений и играют отнюдь не на руку американцам. Об этом в своей статье заявил журналист американского журнала The National Interest Марк Епископос.

Ранее Байден в своем обращении к Конгрессу заявил – в очередной раз – что Россия и Китай представляют собой угрозы для США. Главным противником американский лидер назвал КНР, указав на нарушения прав человека (уйгурского меньшинства в Синьцзяне) китайским руководством. Он подчеркнул, что Штаты не оставят без ответа злоупотребления Пекина своей властью.

В случае с Россией Байден был более сдержан в своих репликах. По словам политика, санкции против РФ «оправдываются» агрессивными шагами, якобы предпринятыми Москвой. Однако сотрудничество двух держав в интересах каждой из сторон возможно, подчеркивается в речи американского президента.

По мнению автора статьи NI, тактика запугивания, излюбленная Штатами, перестала приносить плоды. КНР и РФ открыто отвечают на выпады и уколы, которые США предпринимают в их адрес. Москва и Пекин сближаются на фоне противостояния с Вашингтоном и готовы предпринять непропорционально жесткие меры в ответ на очередной виток ухудшения отношений.

Епископос напомнил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял на совместной пресс-конференции с китайским главой МИД Ван И о возможности антизападной кооперации двух держав. При этом Китай может воспользоваться российско-американским противостоянием на пространстве бывшего СССР, чтобы «под шумок» реализовать свои геополитические амбиции, говорится в статье.

«Поскольку администрация Байдена готовится к борьбе ценностей с [автократическими] Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе этого стратегического треугольника», — добавил автор материала.

В это же время, 3 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная конфронтация с КНР противоречит интересам как Пекина, так и Вашингтона. «[КНР] —

единственная страна в мире, у которой есть военный, экономический, дипломатический потенциал, чтобы подорвать или бросить вызов основанному на правилах порядку, о котором мы так сильно заботимся и который полны решимости защищать», – подчеркнул глава Госдепа.

В конце апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай готов еще больше поддерживать Российскую Федерацию на фоне ужесточения американских и европейских санкций против Москвы. По словам Вана, Китай и Россия поддерживают друг с другом партнерские отношения во всех сферах. Он также отметил, что Пекин надеется на установление конструктивного политического российско-американского диалога. Разногласия между РФ и США должны быть устранены, а две державы должны относиться друг к другу с уважением и как равные, добавил китайский дипломат.

Он также считает, что односторонние санкции со стороны Вашингтона вызывают протест «всеобщего характера» и являются ничем иным, как попытками США установить гегемонию.

Незадолго до этого Сергей Лавров отметил, что Москва и Пекин не намерены прибегать к «геополитическим играм», осудив американские санкции. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения справятся с любыми вызовами на международной арене. Что касается отношений с США, то Москва утверждает – мяч на американской стороне, Россия выступает за диалог и не приемлет недружественных действий Вашингтона.