Новое досье: что накопал на Трампа британский шпион

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил сделал второе досье на экс-президента США Дональда Трампа — первый документ получил скандальную известность за счет «российского дела». По информации The Daily Telegraph, еще один компромат на республиканца британский разведчик направил ФБР уже после победы политика на президентских выборах 2016 года.

Источники издания утверждают, что второе досье содержит необработанные данные, в которых делаются дальнейшие заявления о «вмешательстве России» в выборы в США, а также присутствуют утверждения о существовании у Москвы нескольких компрометирующих материалов на Трампа.

Основой для этого документа, как отмечает The Daily Telegraph, послужили новые источники Стила, которые, предположительно,

указали на ряд контактов ближайшего окружения Трампа с Россией, в особенности бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта, осужденного в рамках расследования «российского дела» и помилованного Трампом в прошлом году. Кроме того, в досье якобы говорится о наличии у Москвы дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях Трампа.

При этом издание указывает, что в начале мая стало известно о предположительной передаче сведений об избирательной кампании Трампа и стратегии его штаба «российским разведчикам» во время предвыборной гонки шестилетней давности. Связным тут якобы выступал консультант Константин Килимник, которого называют соратником Манафорта.

Килимник официально находится под американскими санкциями как «известный агент российских спецслужб». Более того, ФБР обещает выплатить $250 тыс. любому, кто сможет предоставить информацию, которая позволит его арестовать.

Сам Стил говорил, что сведения о Килимнике фактически доказывают наличие «сговора между президентской кампанией Трампа и российскими спецслужбами». Что касается его второго досье, то оно, предположительно, было передано ФБР в 2017 году, когда бывший британский разведчик давал показания американскому ведомству.

Истоки «российского дела»

Каких-то четких данных по новому досье Стила на данный момент нет, также неизвестно, с помощью каких источников был составлен документ. Первое «расследование» было проведено разведчиком в период с июня по декабрь 2016 года. Собственно, информация The Daily Telegraph показывает, что

он продолжил сотрудничать с ФБР уже после избрания Трампа.

Первое «досье» появилось в прессе в январе 2017 года, его опубликовало издание BuzzFeed. В документе утверждалось, что Трамп и его соратники якобы связаны с Москвой и российскими спецслужбами, которые путем «вмешательства» помогли ему победить на выборах. Кроме того, в «досье» содержалась информация о том, что у России якобы был компромат на президента США, а именно — секс-видео, сделанное в одном из московских отелей в 2013 году, где Трамп был в компании проститутки.

Изначально доклад заказали противники политика в Республиканской партии, однако позже инициативу перехватили демократы. Само «досье», как признавал Стил, было составлено из непроверенной информации, что впоследствии подтверждали многочисленные материалы СМИ. В частности, The New York Times писала, что в ЦРУ доклад назвали «интернет-слухом», хотя минюст США все же использовал документ для запуска секретной слежки за экс-соратником Трампа Картером Пейджем.

Однако ФБР и минюст США официально не смогли подтвердить подлинность данных в «русском досье», как и расследование «российского дела», проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, не привело к прямому обвинению Трампа в наличии какого-либо сговора с Москвой. Напротив, по результатам дела этот тезис как раз был опровергнут следователями.

Впрочем, тот же Мюллер подтвердил, что Россия якобы вмешивалась в американские президентские выборы. На данный момент Москву уже обвинили и во влиянии на кампанию 2020 года, которую Трамп поиграл.

Российская сторона же последовательно отвергает любые подозрения США на этот счет.

Выборный фактор

К слову, та или иная информация о «досье Стила» в западных СМИ появляется с завидной регулярностью, несмотря на сомнительный характер источников бывшего британского разведчика. В последний раз новые данные всплыли во время избирательной кампании 2020 года. Газета The Wall Street Journal напомнила о «досье», заявив, что составить доклад помогла россиянка, в тот момент работавшая на Кипре.

Источники газеты отмечали, что речь идет о некой Ольге Галкиной, бывшем специалисте по связям с общественностью компании XBT Holding. Она предоставила Стилу заведомо ложную информацию о контактах штаба Трампа с российскими официальными лицами. При этом за данными к ней обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко, нанятый экс-разведчиком.

По сути, материал играл в пользу Трампа, поскольку подтверждал его слова о том, что вся информация Стила — фальшивка.

В следующем году США ожидают новые промежуточные выборы в Конгресс, к чему активно готовятся как республиканцы, так и демократы. Предвыборная кампания фактически уже стартовала, что подтверждает повышенная активность Трампа и представителей Демпартии.

Собственно, для демократов предстоящие выборы имеют ключевое значение, поскольку на данный момент они имеют хрупкое большинство в Конгрессе. Если им удастся его сохранить или же преумножить, они смогут обеспечить комфортное президентство Джо Байдену как минимум до следующих выборов. В противном случае, республиканцы могут получить контроль над одной из палат или даже над обеими, тем самым создав основу для серьезного противодействия реализации инициатив президента-демократа.