«Наносят ущерб Чехии»: в Праге заявили о спекуляциях вокруг взрывов и «Спутника V»

В Чехии не собирались «обменивать информацию по делу о взрывах во Врбетице на поставки российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Его слова стали ответом на публикацию местного сетевого издания Seznam Zprávy. В материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников утверждается, что Гамачек намеревался 19 апреля поехать в Россию, чтобы «замять» скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов на востоке страны.

В обмен на это он якобы хотел договориться о бесплатных поставках в республику российского препарата от коронавируса «Спутник V» и получить согласие Москвы на проведение встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Праге.

Позднее, как уверяет издание, глава МВД республики обсудил свои намерения с силовиками и дипломатами и отказался от таких планов.

При этом представители чешских оппозиционных партий сразу же выступили с призывами отправить вице-премьера в отставку. При этом они также настаивают, что премьер-министр Андрей Бабиш должен объяснить ситуацию.

Сам Гамачек назвал материал «спекуляциями», которые «наносят ущерб интересам Чехии» и идут «на руку интересам иностранного государства».

«Однозначно отвергаю спекуляции [на тему планировавшегося визита в Москву] в материале [СМИ], касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать скандал во Врбетице за поставку вакцины «Спутник V», — написал первый вице-премьер на своей странице в Twitter.

Гамачек заявил, что статья основана на «лжи, которую никто не подтверждает», так как ничего такого, по его словам не было.

При этом министр рассказал, что встречи «с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора [республики], а также посла Чехии в Москве» имели место, но «единственной темой этих встреч было [обсуждение] последствий скандала во Врбетице для [национальной] безопасности [чешского] государства и отношений между Чехией и Россией».

Он подчеркнул, что стороны не обсуждали обмен.

В марте президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит власти республики, если те решат обсудить с Россией поставки препарата от коронавируса «Спутник V». 14 апреля глава МВД Чехии Ян Гамачек, который на тот момент временно исполнял обязанности министра иностранных дел страны, анонсировал свою поездку в Москву. Он рассказал, что 19 апреля намерен провести переговоры относительно поставок российской вакцины «Спутник V» сразу после того, как она будет зарегистрирована европейским регулятором.

Но спустя два дня стало известно об отмене этой поездки. Причиной тому стало резкое заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он заявил, что вопрос обеспечения Чехии вакцинами от коронавируса находится вне компетенций Гамачека. В то же время, как отметил глава кабмина, чешским властям «поступило предложение [купить] «Спутник V», поэтому необходимость поездки отпала.

На следующий день после этого Прага обвинила Москву в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства России, заявив, что они якобы имеют отношение к спецслужбам России. В ответ на это МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских представителей. Это вызвало негативную реакцию в Праге. Дипломатический скандал привел к тому, что в посольствах России и Чехии осталось по 7 дипломатов и 25 административно-технических работников диппредставительства.

После инцидента чешский фармацевтический регулятор заявил, что не будет рассматривать документацию российского препарата от коронавируса, так как в ней «недостаточно информации» о вакцине. Об этом рассказала директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

По ее словам, российские производители предоставили «десятки страниц» документов, в то время как другие производители подобных препаратов присылают документацию, состоящую якобы из десятков тысяч страниц.

В Кремле отказ Чехии изучать документы по «Спутнику V» связали с дипломатическим скандалом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое решение, «принимаемое в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов», так как речь идет о «самой эффективной по общему признанию» вакцине.