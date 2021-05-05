Москва и Пекин доминировали: о чем говорили главы МИД G7

Как сообщил журналистам на брифинге представитель Госдепа США высокого ранга, главы МИД G7 на пленарном заседании в Лондоне потратили по полтора часа на обсуждение России и Китая.

При этом сессии по ситуации в Мьянме, Ливии, Сирии и Афганистане заняли по 30 минут. В контексте России, по его словам, также поднимались вопросы, связанные с Украиной и Белоруссией.

Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел на полях G7 несколько двусторонних встреч, и в ходе каждой поднимались разные темы, в частности, ситуация на Украине.

«Мы все согласны и солидарны с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу, с которой они сталкиваются, а также [есть] внутренняя угроза, которая стоит перед ними со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ», — сказал на брифинге другой сотрудник Госдепа.

Блинкен, по словам сотрудника Госдепа, в очередной раз повторил, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Госсекретарь США обратил внимание на мощную поддержку Вашингтона со стороны партнеров и союзников в том, что касается «реакции на действия России». Вашингтон не стремится к эскалации в отношениях с Москвой, но будет «отвечать на <...> безрассудное и агрессивное поведение», сказал он.

Блинкен обсудил Россию и Украину на полях встречи глав МИД «семерки» в Лондоне, в том числе с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

«Госсекретарь и министр <...> подтвердили непоколебимую поддержку США и Францией суверенитета Украины и договорились пристально наблюдать за российской агрессией против Украины», — указано в сообщении.

Китай

Кроме того, представитель Госдепа США высокого ранга подчеркнул, что «доминирующей темой» встречи стал Китай.

«Мы начали с него, потому что для нас это был самый важный пункт повестки. <...> Как я сказал, было взаимное согласие насчет того, что мы все хотим, чтобы КНР была неотъемлемым членом международного порядка, но, чтобы сделать это, она должна играть по правилам этого международного порядка», — сказал он.

По его словам, много беспокойства было выражено относительно поведения Китая в вопросе соблюдения прав человека, экономического принуждения с его стороны, а также обсуждалось «угрожающее и агрессивное» поведение Китая в Южно-Китайском море и других районах вокруг его границ.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа американских дипломатов, США добиваются выработки совместного со странами G7 консультационного механизма по политике в отношении Китая. Как они утверждают, Соединенные Штаты надеются создать «консультационный механизм, в котором участвовали бы члены G7, а также другие страны».

Такое предложение Вашингтона, как отметили источники агентства, направлено на то, чтобы выработать «скоординированный ответ» политику Пекина и укрепить совместное с другими странами противодействие КНР.

Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб по итогам первого дня переговоров в рамках встречи заявил, что страны G7 готовы сотрудничать с Китаем по некоторым направлениям, несмотря на очевидные разногласия в сфере прав человека. По его словам, государства «семерки» намерены защищать демократические принципы, но при этом не намерены отказываться от взаимодействия с Пекином по ряду вопросов.

«Мы считаем, что торговля должна быть открытой. Мы верим в защиту открытых обществ, прав человека и демократии. Мы выступаем за сохранение окружающей среды, борьбу с изменением климата и пандемиями и в целом за сотрудничество в сфере здравоохранения», — подчеркнул министр.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече обсудили текущую ситуацию в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, сообщает газета Nikkei. Участники встречи G7 разделили серьезную озабоченность из-за односторонних попыток изменить статус-кво в этом районе.

Завершение встречи

Рабочая программа 4 мая завершилась обсуждением сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Дискуссия прошла за рабочим ужином. К участию в ней были приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Мотэги поприветствовал принятое Евросоюзом 19 апреля решение усилить свое присутствие в регионе Индийского и Тихого океанов.

Группа семи (G7) — это объединение экономически развитых стран. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. Затем к нему присоединилась Россия, и он стал называться G8. В марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях Соединенных Штатов и Европы с Россией западные участники объединения решили вернуться к формату «семерки».