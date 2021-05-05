«Годами гадят России»: австрийцы высказались против политики ЕС

Австрийцы раскритиковали антироссийскую политику Европейского Союза. В комментариях к статье местного издания Der Standard они выразили мнение, что Брюссель действует предвзято.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», — отметил один из пользователей.

Другой выразил мнение, что вполне понятно, что «Россия не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран».

Один из комментаторов добавил: «Европейские ценности и лицемерные акции как они есть!» Он напомнил, что, «когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было».

«Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными», — написал он, отметив, что «до сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа».

Этот же пользователь написал: «Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера».

В то же время среди австрийских читателей были и противники России. Например, Lungeo37 написал, что «русские агенты делают в ЕС то же самое, что ЦРУ, например, в Германии». «Они прослушивают телефоны премьер-министров, [канцлера Германии Ангелу] Меркель и других, занимаются экономическим шпионажем, похищают людей, пытают их на Ближнем Востоке. Посмотрите на Италию, где некоторых агентов ЦРУ разыскивают для ареста», — заявил пользователь.

Такие комментарии были к материалу о том, что руководство ЕС вызвало российского постпреда при союзе для того, чтобы выразить ему решительный протест в связи с российскими санкциями против восьми европейских чиновников.

По мнению представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, нет правового объяснения российским санкциям, они «беспочвенны» и «явно политически мотивированны», передает его слова Der Standard.

В марте Евросоюз объявил о введении ограничений для шести россиян. Такие меры европейские власти приняли в рамках нового глобального режима за «нарушение прав человека». В ответ на это 30 апреля Москва объявила список из восьми чиновников ЕС, которым запрещен въезд в Россию.

Среди них — председатель Европарламента Давид Мария Сассоли. Ранее он выразил надежду на то, что санкции будут сняты, и он сможет в скором времени посетить Москву для обсуждения вопроса защиты прав человека и темы политических свобод. «Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает», — заявил Сассоли.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что введенные Москвой ограничения «неприемлемы и лишены юридических оснований». По его мнению, действия России подтверждают, что она «избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтобы изменить негативную траекторию развития отношений».

В Москве лишь подчеркивают, что такие действия России являются ответов на действия ЕС, а Брюссель, в свою очередь, не делает дипломатических шагов навстречу Москве.