«Будет порка»: зачем Нуланд и Блинкен едут в Киев

Виктория Нуланд, которую Сенат Конгресса США на прошлой неделе утвердил в должности заместителя госсекретаря по политическим делам, вместе с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном прибудет с визитом в Киев 5 мая, следует из графика, распространенного пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

В последнее время внимание Вашингтона было приковано к ситуации на границе Украины и России. В США зафиксировали, что РФ сосредоточила там больше сил, чем когда-либо с 2014 года. При этом в Москве изначально указали, что переброска воинских подразделений — это часть широкомасштабных учений. Сейчас маневры завершились, и Москва приступила к возвращению военных в места постоянной дислокации, однако в Вашингтоне заявляют, что следят за отводом вооружений от российско-украинской границы.

И именно в момент, когда эта тема начала уходить из повестки, американская сторона объявила о намерении посетить Киев. Спикер Госдепартамента США Нед Прайс на своем брифинге 29 апреля назвал две основные темы внешнеполитической повестки: пандемия в Индии и Украина.

Говоря об Украине, Прайс, к слову, не упомянул ни Россию, ни «агрессию».

В качестве главного предмета американской озабоченности было названо «вытеснение уважаемых экспертов из советов директоров нескольких ключевых государственных предприятий», что якобы «усложняет многолетние усилия по реформированию энергетического климата Украины и по улучшению ее инвестиционного климата».

Такое заявление было сделано на следующий день после того, как украинское правительство приняло решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании «Нафтогаз Украина». Новым главой компании назначили и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Сам Коболев считает главной причиной увольнения накопленные госкомпанией $2 млрд свободных денежных средств, которые он отказывался отдавать правительству.

Политологи, вместе с тем, указывают на иные причины, по которым американские дипломаты собрались в Киев. Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер среди этих причин назвал то, что

президент Украины Владимир Зеленский «себе слишком много позволяет во внутренней политике, поэтому его нужно срочно поставить на место».

Как обратил внимание специалист, в Вашингтоне считают, что Зеленский пытается переподчинить себе ряд финансовых потоков, уволить с госслужбы несколько чиновников, которые были назначены на эти должности непосредственно при участии Вашингтона. По словам Брутера, Блинкену это не нравится.

«Линия на использование Украины как средства сдерживания России продолжится, официально будет заявлено о полной поддержке Зеленского. Но это не значит, что они хорошо к нему относятся и что вообще им нравится, как он руководит страной», — констатировал эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя ситуацию с «Нафтогазом», назвал ее примером того, что украинское руководство пытается хотя бы в тех вещах, которые не затрагивают международные отношения, проводить собственную политику.

«Они долго и упорно проталкивали на эту должность господина Витренко. Но в США, видимо, учитывая взгляды и позиции Витренко, все-таки его опасаются», — сказал он «Газете.Ru».

Сам визит Владимир Жарихин назвал инспекцией.

Он напомнил, что украинская сторона, в первую очередь Зеленский, повели себя, с точки зрения США, не очень лояльно, когда заняли нейтральную позицию в схватке президента США Джозефа Байдена с его предшественником Дональдом Трампом за пост главы государства.

«Теперь они ждут, когда подопечные осознают свои ошибки и распишутся в безусловном подчинении. Им это нужно для планирования дальнейшей политики разобщения на европейском континенте. Украина и ее конфликт — основа для этого разобщения», — подчеркнул эксперт.

При этом сейчас новая американская администрация старается сформировать для себя стратегию в отношении Киева на ближайшие четыре года, напоминает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Он назвал этот визит очень важным, так как переговоры позволят дать окончательные ответы на многие вопросы, которые у американцев сейчас есть в отношении Киева.

Кроме того, эксперт говорит, что у Зеленского после предвыборной гонки в Соединенных Штатах сложились непростые отношения с командой Байдена. К тому же, по его словам, сама фигура Зеленского не самая удобная с точки зрения коммуникации для администрации действующего американского президента.

Олег Бондаренко выразил уверенность, что эти отношения продолжатся, и напомнил, что Украина для любой демократической администрации — очень удобный инструмент давления на Россию.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник отметил, что визит не специальный, он пройдет по пути Блинкена в Европу. К тому же совпало избрание на пост его заместителя Нуланд, которая «знает, что такое госпереворот, и принимала в нем активное участие», считает он.

«Бывает время раздавать печеньки и собирать кондитерку. Вот сейчас наступило время для США собирать кондитерку. То есть в долг дали, а теперь вы должны сделать определенные действия для великой Америки, даже если разрушите собственную страну», — сказал Олейник «Газете.Ru».

Он обратил внимание, что у Вашингтона есть много вопросов к Зеленскому. В числе таковых бывший украинский депутат назвал то, что президент в своих интересах начал разрушать корпоративное западное управление основными природными монополиями Украины — это «Нафтогаз», «Украинская железная дорога». По его словам, не все в порядке и с органами по борьбе с коррупцией.

«Каждый борется не за Украину, а за вкусный пирог. Конечно, будет выволочка, будет порка. Есть уже предварительная информация о том, что Нуланд отказывается встречаться с [главой офиса президента Украины Андреем] Ермаком. Это информация из офиса президента Украины. Потому что Ермак работает и с Россией», — сказал Олейник.

По его мнению, Зеленскому передадут то, что хочет сказать ему Байден, но чего нельзя сказать по телефону.

Он объяснил это тем, что президент США не пойдет на искренний разговор по телефону, потому что в итоге может оказаться, что его «опять слушала вся страна и весь мир».

«Вероятно скажут: «Ребята, мы здесь решаем кадровую политику. По Кобелеву дайте отчет, по борьбе с коррупцией». Поднят будет вопрос по Коломойскому — почему нет продвижения?» — считает экс-депутат Рады.

По его мнению, Украине пообещают, что когда-нибудь она будет в Евросоюзе и что в июне она получит план действий по членству в НАТО. Он также допустил, что стороны обсудят поставки оружия и возможность получения очередного кредита.