«Русские все знали»: в Чехии считают, что Москва готовилась к скандалу вокруг Врбетице

Москва знала о том, что у чешских властей есть информация об «участии агентов российских спецслужб» во взрывах во Врбетице в 2014 году, заявил глава военной разведки Чехии Ян Бероун. По его словам, российская сторона поэтому заранее распространила информацию, которая ставит под сомнение версию Чехии.

Генерал утверждает, что «пророссийская кампания» началась еще до того, как 17 апреля премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о чешской позиции по этому инциденту. В тот день они объявили о причастности спецслужб России к ЧП во Врбетице, где взорвались склады с боеприпасами и погибли два человека. Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, заявив, что они связаны со спецслужбами РФ.

«Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно», — заявил Бероун изданию Hospodářské noviny, отметив, что «россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию».

В Кремле обвинения России в причастности к взрывам 2014 года посчитали возмутительными и голословными. В МИД РФ назвали дипломатический скандал «маразматическим парадом», объявив 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Прага осталась этим недовольна. Разногласия сторон привели к тому, что в каждом из диппредставительств осталось по 7 дипломатов и 25 административно-технических служащих.

В этом инциденте Прага занимает четкую позицию и рассматривает только одну версию произошедшего в 2014 году — причастность российских спецслужб. При этом показания представителей власти Чехии не сходятся. Ранее глава Минюста Мария Бенешова в интервью местному изданию novinky.cz сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице.

В разговоре с журналистами она рассказала, что сама называла «и другие возможные версии» на заседании правительства. Подробности обсуждений зафиксированы, по ее словам, «в записи, сделанной во время заседания правительства».

Однако ее слова опроверг первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, заявив, что «полиция работает только с одной версией — «российским следом». По его словам, «во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155». Других версий, как подчеркнул Гамачек, у Чехии нет.

Ранее стало известно, что чешская полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Но позднее прокурор, курирующий дело о взрывах, Мартин Малуш опроверг данные: он заявил, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. Он отметил, что речь идет о тех же людях, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

При этом дело о взрывах во Врбетице могут остановить, если чешские правоохранители не смогут допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. Об этом ранее заявил генпрокурор Чехии Павел Земан, подчеркнув, что «такова законная процедура».

«С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела», — отметил Земан.

После высылки Чехией российских дипломатов к Праге присоединились в знак солидарности и другие страны. Так, Латвия, Литва, Словакия, Болгария выслали несколько диппредставителей России. В Кремле отметили, что Россия не намерена терпеть «то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие». В Москве также подчеркивали, что обвинения Праги, которые не имеют достоверных доказательств, нанесли большой вред отношениям между странами.