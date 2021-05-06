«Россия и олигархи»: Блинкен рассказал Зеленскому об угрозах для Украины

На пресс-конференции, посвященной итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президент Украины Владимир Зеленский пошутил про русских, ответив, что они вездесущи.

Посреди выступления он обратился к иностранной журналистке и спросил, расслышала ли она его слова. Та ответила, что слышала русский перевод. «Русский перевод? <...> Они здесь, они везде», — пошутил Зеленский, оглядев собравшихся.

Блинкен прибыл в Киев из Лондона. В столице Великобритании проходила встреча глав МИД стран G7. Госсекретарь США — первый посетивший Украину представитель администрации президента Джо Байдена.

На пресс-конференции Зеленский объявил, что пригласил Байдена в Киев. Украинский лидер считает, что его американский коллега должен посетить Украину именно в этом году — в год 30-летия независимости страны.

«Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — сказал Зеленский. Блинкен в ответ на это заявил, что глава США приедет, как только будет возможность.

Во время встречи Зеленский и Блинкен также обсудили проект российского газопровода. «Мы обсудили вопрос «Северного потока — 2», — <...> для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины», — отметил Зеленский. В то же время он подчеркнул, что позиция Киева совпадает с позицией Вашингтона.

В связи с чем глава Украины поблагодарил американского госсекретаря за «мощную санкционную политику», которую США ведут против проекта и его партнеров.

Например, с начала этого года американский Конгресс наложил ограничения на компании-страховщиков, которые участвуют в проекте. В то же время Германия выступает за окончание строительства газопровода, в связи с чем Блинкен ранее выразил несогласие с такой позицией своего немецкому коллеге Хайко Маасу.

Помимо «Северного потока — 2», который может повлиять на сотрудничество Москвы с Киевом в решении вопроса транзита российского газа в Европу, Зеленский и Блинкен обсудили конфликт в Донбассе и ситуацию с Крымом. Киев не признает результаты референдума 2014 года, когда большинство граждан полуострова выступили за становление региона частью России. Что касается Донбасса, украинские власти утверждают, что Россия якобы оккупировала часть территорий. В то же время Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Зеленский заявил, что поражен тем, насколько осведомлена команда дипломата США о происходящем на Украине. «Прекрасно знает все детали, и это большой плюс, хотя в некоторых вопросах, наверное, это минус. Но самое главное — прекрасно знают ситуацию в Донбассе. Я благодарен США, что [они] поддерживают нас», — сказал глава Украины, не уточнив, что имеет в виду под минусами.

На встрече поднимался и «вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах». По словам Зеленского, они с Блинкеном разработали «одну фундаментальную идею». Раскрывать суть затеи президент Украины отказался, заявив, что подождет двустороннего согласования.

В то же время глава Украины утверждает, что разведка страны определила наличие российских военных у украинской границы. «3,5 тысячи военнослужащих, которые начали отвод и уходят с территории временно оккупированного Крыма. Больше нигде уменьшения не видим», — подчеркнул он.

Накануне в юго-западных регионах России прошли военные учения. При этом Москва неоднократно утверждала, что передвижения войск не представляют угрозы соседним странам. В то же время в Минобороны обращали внимание, что российская сторона перемещает свои войска в соответствии со своими планами и в границах страны.

Помимо внешних вопросов, стороны обсудили внутренние проблемы Украины. Блинкен заявил, что перед страной стоят две угрозы: «Одна внешняя — это Россия. Вторая угроза — коррупция, олигархи и люди, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа».

При этом вторая угроза, по его словам, тоже связана с Россией. Поэтому, по словам американского чиновника, нужно продолжать бороться с коррупцией на Украине. «Мы говорили о реформе судебной власти и о том, как избираются судьи. Законы очень важны, но не менее важно их выполнение. Украинский народ хочет видеть не только новые законы, но и их выполнение», — уверен госсекретарь США.