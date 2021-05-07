«Узнала очень много»: Псаки рассказала о своем «путешествии» в политике США

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что «и представить не могла, что окажется на своей позиции». По ее словам, годы работы в Госдепартаменте США и в офисе президента стали для нее «настоящим путешествием». Об этом она заявила в подкасте бывшего главного политического стратега команды Обамы Дэвида Аксельрода, передает телеканал CNN.

При этом Псаки заявила, что еще работая представителем Госдепа в администрации Барака Обамы, она якобы оказалась под огнем «российской пропаганды».

«Как вы уже сказали, я работала в Госдепартаменте, и узнала очень много о вопросах внешней, международной политики. Я стала жертвой российской пропаганды и оказалась лицом к лицу с Fox News, [каналом], симпатизирующим республиканцам», — утверждает она.

При этом Псаки добавила, что в следующем году на посту пресс-секретаря Белого дома ее может сменить другой человек. Она отметила, что срок работы на этой должности был обговорен еще в ходе предвыборной кампании Джо Байдена и, по плану, должен составить один год.

Псаки отметила, что ей «нравятся вызовы и ответственность ее работы». Кроме того, она рассказала о том, что не рекомендует Байдену общаться с журналистами вне рамок официальных пресс-конференций.

«Часто мы говорим: «Не отвечайте на вопросы», — сказала она. При этом Псаки признала, что Байдену общаться с прессой нравится.

После работы в Госдепартаменте Псаки весной 2015 года была назначена директором по коммуникациям администрации президента США Барака Обамы. По словам политика, найти ей замену было практически нереально.

«Она работала в двух моих избирательных кампаниях, она трудилась в Белом доме и ездила по миру в качестве советника госсекретаря. Я полностью доверяю Джен, и был очень обрадован тем, что она согласилась работать в администрации главой отдела коммуникаций», — отмечал Обама в своих мемуарах.

А в конце ноября прошлого года Джо Байден объявил, что Псаки займёт пост пресс-секретаря Белого дома в его тогда ещё потенциальной администрации.

Джен Псаки известна из-за своей критики в адрес России, спорных высказываний и «ляпов». Например, в 2014 году она рассуждала о неких «выборных каруселях» на референдумах о статусе Донецкой и Луганской областей Украины, однако так и не смогла объяснить, что имела в виду, отметив, что «просто читала и сама не очень знакома с этим термином».

Кроме того, она путалась в направлении поставок газа между Россией и Украиной.

«Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», — заявляла Псаки.

При этом сама она неоднократно говорила о кампании, которую якобы развернула против нее Москва. В 2014 году Джен Псаки заявила, что опасается «пропагандистской машины РФ», но любит русскую культуру.

«Россия — прекрасная страна, там живут прекрасные люди. Это страна с великой культурой и историей. «Анна Каренина» — одна из моих любимых книг», — говорила она.

Российские официальные лица и пресса действительно не раз обращали внимание на Псаки именно из-за её оговорок. В 2015 году занимавший тогда должность председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков заявил, что Псаки назначили на пост представителя Госдепартамента целенаправленно.

«Джен Псаки играла роль толмача, человека, который доводит мнение Госдепартамента в тех ситуациях, когда никаких аргументов у него не было. Я вначале думал, что ее поставили, чтобы специально издеваться над СМИ. Но потом я понял замысел: когда нет аргументов, лучше поставить человека, который явно во многом не разбирается, — тогда какие к нему претензии?» — заявил тогда российский депутат.