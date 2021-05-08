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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Цель — свалить Нетаньяху»: как Израиль выходит из политического кризиса

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Эксперт оценил шансы Израиля создать правительство без Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху, несмотря на победу его партии «Ликуд» на четвертых подряд досрочных выборах, не смог сформировать правительство. Мандат на сбор кабмина ушел к Яиру Лапиду из «Еш Атид». Он уже выступил за создание правительства национального единства из левых и правых партий совместно с арабскими силами. Но и у Лапида, как считают эксперты, шансов немного, тем не менее его возможная победа может обернуться распадом «Ликуда».

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Прошедшая неделя стала богатой на политические события в Израиле. Во-первых, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину свой мандат на формирование нового правительства. У лидера правящей партии «Ликуд» было 28 дней на создание коалиции в парламенте, однако он так и не договорился с конкурирующими политическими силами.

Во-вторых, Ривлин выбрал нового кандидата на эту роль — им стал глава «Еш Атид» Яир Лапид, основной соперник Нетаньяху на выборах. С этого момента пошел отсчет, Лапид должен до 2 июня найти соратников в парламенте и создать новое правительство.

Лапид 7 мая встретился с главами партий «Ямина» и «Тиква Хадаша» Нафтали Беннеттом и Гидеоном Сааром. Согласно официальному заявлению «Еш Атид», переговоры прошли позитивно.

Как пишет The Times of Israel, Лапид согласился дать Беннетту право первому занять место премьер-министра Израиля, если он присоединится к его правительству национального единства. По информации издания, лидер «Еш Атид пытается договорится с партиями всего политического спектра, объединив их с главной целью — сместить Нетаньяху.

Задачи нового правительства, по мнению Лапида, достаточно просты. Так, в случае формирования коалиция займется решением основных проблем, связанных с экономическим кризисом, борьбой с пандемией коронавируса и внутренними вопросами, касающимися непосредственно народа Израиля.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» израильский политолог, экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин, передача мандата на формирование правительства Лапиду показывает, что президент Израиля тоже взвешивает шанс и знакомится с политической ситуацией.

«Он мандат не передал обратно Кнессету (парламенту), а вручил его Лапиду, то есть, по оценке президента, у него есть шансы на создание правительства. В Израиле его вариант кабмина называют «правительством перемен», и, если оно будет создано, во главе него первым будет стоять не Лапид, который получил мандат, а Нафтали Беннетт — в парламенте у его партии всего семь мест, так что это парадоксальная история. За 70 лет существования еврейского государства никогда не было так, чтобы лидер партии небольшого размера получил пост премьер-министра», — подчеркнул эксперт.

«Правительство перемен»

На четвертых подряд досрочных выборах, прошедших в марте 2021-го, в очередной раз победила партия «Ликуд», получившая 30 мандатов в Кнессете. Второе место занял «Еш Атид» — 17 мандатов, на третьем оказалась ультраортодоксальная партия ШАС — девять мест, четвертое заняли экс-партнеры Нетаньяху из партии «Кахоль-Лаван» — восемь мандатов.

По семь мандатов получили сразу четыре партии — «Наш дом Израиль», «Ямина», «Авода» и «Яхадут ха-Тора». «Мерец», «Тиква Хадаша», «Объединенный список» и «Религиозный сионизм» заработали по шесть мест в парламенте. И, наконец, «Объединенный арабский список» получил четыре мандата.

Формирование правительства возможно, если Лапид сможет собрать большинство, а именно 61 голос из 120. Переговоров с «Ямина» и «Тиква Хадаша» для этого недостаточно, но лидер «Еш Атид» дискутирует со всеми противниками Нетаньяху. В частности, в этот список входят партии «Наш дом Израиль», «Авода», «Мерец» и «Кахоль-Лаван».

По сути, как отмечает Haaretz, Лапид хочет объединить правые, левые и центристские партии в одну коалицию, чтобы получить необходимое число голосов и убрать Нетаньяху с поста премьера. По данным издания, обсуждения со всеми этими силами идут в достаточно позитивном ключе.

Однако, с точки зрения Бенни Брискина, возникают серьезные вопросы о возможности существования такого правительства, учитывая, множественные противоречия между правыми и левыми силами по ряду ключевых вопросов. В особенности в сфере безопасности и спорных территорий, которые одни называют освобожденными, а другие — оккупированными.

«В таком кабмине будет очень трудно работать, партии, которые хотят в него войти, объединены одним общим порывом — убрать от власти Биньямина Нетаньяху. Но, кроме этого, их почти ничего больше не объединяет. Как Лапид тут сможет найти компромиссы, учитывая, что политического опыта руководства такими сложными структурами у него нет?» — задался вопросом эксперт.

Более того, это правительство не сможет существовать, если его не поддержат арабские партии, хотя бы снаружи — не входя в коалицию и не требуя министерских портфелей, продолжил Брискин, у них будут свои требования, и если они начнут проявлять заботу не только об арабских израильтянах, но и жителях Палестины, то моментально будет разлад и правительство падет.

«В итоге, если правительство Лапида все же удастся создать, оно будет очень хрупким и недолговечным, противоречия в лагере перемен слишком большие. Но гражданам Израиля так надоели выборы, что они уже молятся, чтобы было хоть какое-то правительство и наконец был принят государственный бюджет — без него страна живет два года. На данный момент больше шансов на пятые выборы, чем на то, что так называемому лагерю перемен удастся создать правительство», — подчеркнул эксперт.

Крах Нетаньяху

Впрочем, успех Лапида в создании правительства все же не исключен, что будет означать появление кабмина без «Ликуда» и, соответственно, уход Нетаньяху с поста премьер-министра, который он занимает уже 12 лет подряд. В таком случае партия политика, вероятно, попадет в оппозицию к действующей власти.

У Нетаньяху уже был опыт работы в подобных условиях, учитывая, что с 1993 по 1996 год он был лидером парламентской оппозиции, что в итоге привело его к победе на первых прямых выборах премьера. Однако, по мнению Бенни Брискина, в случае потери «Ликудом» власти волна может снести за собой Нетаньяху.

«Ликуд» — партия власти, они за нее держатся и им нравится быть в правительстве. Если они попадают в оппозицию на полгода или год, то внутри партии начнется грызня. Это приведет к тому, что или «Ликуд» распадется на две партии или же поднимутся голоса против Нетаньяху, обвинив его в провале партии», — резюмировал эксперт.

Но если Лапид не сможет договориться с левыми, правыми и арабскими партиями до 2 июня, мандат на создание кабмина может быть передан опять Кнессету.

В таком случае у парламента будет 21 день, чтобы найти кандидата, который сформирует правительство, его опять-таки должны поддержать 61 или более депутатов из 120. Если же такого претендента найти не удастся, то Кнессет вновь будет распущен, а страна отправится на уже пятые с апреля 2019 года парламентские выборы.