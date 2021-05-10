День Победы и другие темы недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем с темы майских праздников, которые растянулись в этот раз более чем на 10 дней.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на минувшей неделе отрицательно ответил на вопрос, планируют ли российские власти в дальнейшем делать майские праздники такими же длинными.

При этом ранее министр говорил, что в ведомстве рассматривают идею увеличения праздничных дней, но никаких решений на сей счет не принималось. Кроме того, лидеры некоторых партий высказывались за увеличение продолжительности майских праздников за счет сокращения новогодних.

«Доктор прописал» в итоге делает вывод, что все остается, как есть. «А в этом году решение было принято, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Будем надеяться, что в следующем эта причина будет уже историей», — пишет канал.

В четверг Владимир Путин провел беседу с вице-премьером Татьяной Голиковой, где прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин, признавшего вакцину Moderna лучшей из разработок против COVID-19.

При этом, обсуждая мировую вакцинацию, Владимир Путин поддержал предложение ВОЗ и ВТО снять патентную защиту с вакцин от коронавируса.

«Решение экспертов конгресса, традиционно проходящего в Вашингтоне и не сообщающего о критериях своего выбора, не видится беспристрастным, — констатирует «Мейстер». — Удивления это, впрочем, не вызывает, с учетом того, каким нападкам подвергалась российская вакцина с момента ее создания.

Что же касается вопроса снятия патентных прав, то Владимир Путин стал одним из первых лидеров стран, производящих эффективные вакцины от COVID-19, поддержавших эту инициативу. <...> Российские разработки могут стать средством спасения миллионов жизней и верным щитом от антироссийской пропаганды».

В начале недели в Киев наведались госсекретарь США Энтони Блинкен и его зама Виктории Нуланд.

Но итоги этого визита оказались не очень-то и радостными. «Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня, — отмечает в своем «Политджойстике» Марат Баширов. — А Зеленский надеялся там встретиться с президентом Байденом».

В пятницу пришло известие о кончине Егора Лигачева.

Он ушел от нас в годовщину если не главного, то самого громкого деяния своей жизни: постановление ЦК о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма увидело свет 7 мая 1985 года, вспоминает «Адекват».

«Символизм очевиден - в вечности, куда отходит Егор Кузьмич, он будет неразрывно ассоциирован с этим постановлением и следствиями из него, годными и негодными, хотя биография, конечно, много богаче. — полагает канал. — Намерения, безусловно, были самыми благими - да и проблема на момент подхода к ней перезрела. Исполнение, однако, вышло таким, что при всех положительных результатах негатив все равно перевесил. И вот этот урок «как было не надо» сохранит актуальность и ценность не только для сегодняшнего поколения управленцев, но и для многих будущих».

«А Егору Кузьмичу в любом случае светлая память. И в восемьдесят пятом, и позднее он делал все, что было в его силах. И не вина его, а беда, что силы оказались не по задачам», — размышляет канал.

Перейдем к спорту.

ИА «Стекломой» напомнил, что «неделю назад мы имели неудовольствие наблюдать фантастически мерзкую выходку в отношении российских спортсменов».

«Во время одного из раундов финального матча женского ЧМ по шашкам, проходившего в Варшаве, спортивный секретарь Яцек Павлицкий показательно отклеил стикер с российским триколором и убрал флаг России с игрового стола, за которым сидела наша титулованная шашистка Тамара Тансыккужина. <...> Свои действия Павлицкий объяснил звонком из Всемирного антидопингового агентства (WADA): якобы ему буквально приказали убрать флаг России, пригрозив исключить Всемирную ассоциацию шашек из WADA. То, что в финале против Тамары Михайловны играла полька Наталья Садовская, по всей видимости, является чистым совпадением», — иронизирует канал.

«И вот из Варшавы пришли радостные вести: в тяжелейшем 10-часовом (!) финальном матче Тамара Тансыккужина победила Наталью Садовскую и стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. Получается, «звонок из WADA» (назовём эту мерзость так) не только не помог польской стороне. Напротив, он запятнал честь и репутацию опытной спортсменки Натальи Садовской. Можно сколько угодно ссылаться на сумасбродство различных спортивных организаций — конкретные действия польских организаторов были абсолютно позорны и недопустимы», — резюмирует канал.

И, наконец, о главном.

Только что страна отметила День Победы, и телеграм-каналы, разумеется, не преминули поздравить своих подписчиков с этим праздником.

«В этот день хочется пожелать, чтобы мир и добро процветали в каждом доме, — пишет РИАN. — Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость. Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над головой всегда будет светлым и чистым».

На этом все!

До следующей недели…