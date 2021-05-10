Снайперы на крышах и ракеты в ответ: что происходит в Иерусалиме

Палестино-израильский конфликт 10 мая резко обострился. Вечером в понедельник военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС и «Палестинский исламский джихад (организация запрещена в России) выпустили десяток ракет сразу по нескольким городам. По информации The Jerusalem Post, армия обороны Израиля перехватила семь ракет системой противоракетной обороны «Железный купол», выпущенных в сторону Иерусалима. Члены Кнессета (израильского парламента) были эвакуированы. Известно, что в ответ ЦАХАЛ ударила по Сектору Газа, известно о трех погибших детях.

Все это стало последствием действий израильской полиции на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме. В столкновениях с арабами пострадали правоохранители и более 300 палестинцев, сообщает «Красный Полумесяц». На месте стычек это медицинское движение создало полевой госпиталь.

Представитель палестинской администрации считают израильскую операцию на Храмовой горе «штурмом и преступлением, совершенным оккупантами». Ее руководство сообщило, что изучает все варианты ответа на «чудовищную агрессию против святых мест и граждан». Премьер Биньямин Нетаньяху поддержал действия израильских сил безопасности.

В министерстве по религиозным делам Палестины также рассказали, что израильская полиция изъяла все ключи от мечети аль-Акса на Храмовой горе, а представитель мечети обратился за поддержкой к исламскому миру.

При этом посещение Храмовой горы правительство временно закрыло и для евреев, которые традиционно отмечали в этой части города День Иерусалима, который как раз выпал в этом году на 10 мая. Это уже вызвало критику со стороны радикально правых еврейских политиков, выразившие своему государству «позор за то, что в 2021 году евреи не смогут молиться в нашем самом святом месте из-за арабского терроризма».

Храмовая гора считается священным местом для иудеев, так как на ее территории находились Первый и Второй Иерусалимский Храм. Мечеть аль-Акса входит в список самых важных святынь и для мусульман.

С чего все началось

Первые стычки палестинцев с силовиками в Восточном Иерусалиме, положившие начало нынешнему обострению, начались из-за решения суда выселить несколько арабских семей (около 70 человек) в квартале Шейх Джаррах. Таким образом были утверждены иски владевших этой собственностью израильтян до 1948 года. Палестинские ответчики считают владения своей собственностью, так как приобрели дома у контролировавших эти территории до Шестидневной войны 1967 года иорданских властей. По их мнению, реституция утерянной в конце 1940-х собственности несправедлива. Их, по сути, поддержало и Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, где заявили, что закон 1970 года о возвращении земель израильтянам применяется дискриминационным образом и не имеет оснований по международному праву.

В итоге в начале мая израильские полицейские пришли в дома палестинцев для исполнения решения суда по началу выселения, что вызвало первую волну протестов неделю назад.

Ситуация существенно усугубилась в ночь с 7 на 8 мая, когда полицейские, по сути, начали в ответ на протесты операцию на Храмовой горе во время молитвы мусульман. Последние вступили в противостояние, применяя попавшиеся под руку камни и стулья, после чего израильские силовики начали применять слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями.

«Снайперы залезли на крышу ворот комплекса мечети и начали стрелять резиновыми пулями во всех — и в женщин, и в мужчин, всех», — сказала палестинская девушка-очевидец телеканалу «Аль-Джазира».

Доктор исторических наук, политолог Алексей Малашенко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что пока очень трудно судить, почему конфликт вспыхнул именно на Храмовой горе в священный месяц Рамадан.

«Я почти уверен, что это частный случай, инициатива местных властей. Очень вряд ли на правительственном уровне сейчас был бы отдан приказ изгнать эти несколько палестинских семей. Пострадавших много, что вызвало возмущение далеко не только в Палестине, но и во всем мусульманском мире. Как сейчас Нетаньяху будет выкручиваться — непонятно. Он умный человек, и понимает, что ничего хорошего эта ситуация для его страны не сулит», — говорит эксперт.

В середине сегодняшнего дня правоохранители Израиля отчитались, что взяли конфликт под контроль. В это же время Верховный суд Израиля отложил назначенные на 10 мая апелляционные слушания о выселении нескольких палестинских семей из их домов по требованию генерального прокурора Восточного Иерусалима.

Малашенко не видит последовательного курса правительства Израиля на обязательно быстрое решение проблемы переселения палестинцев.

«Если бы это был ряд действий, скажем, с марта — это было бы понятно. Но сейчас такое происходит именно в Рамадан — и это совсем другое. Ведь общий тренд отношений Израиля с мусульманскими государствами, в последнее время, например, с Саудовской Аравией, говорит о намерении их развивать», — подчеркивает Малашенко.

Он также указывает, что в результате этой политики еврейское государство оказалось намного в более выигрышном положении, так как «больше нет арабо-израильского конфликта, есть только палестинско-израильский». При этом эксперт признает, что по палестинского вопросу Израиль не пойдет на уступки, пока у власти остается Нетаньяху.

Решение неясно

Международная реакция на события в Восточном Иерусалиме не заставила себя ждать. Так, 10 мая прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждался конфликт, однако по его итогам заявления так и не было принято.

Российский МИД выразил обеспокоенность обострением. «Экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы», — отметили на Смоленской площади.

Израиль уже попросил США не вмешиваться в ситуацию, сообщило издание Axios, попросив не оказывать на него международное давление. Вашингтон при этом успел призвать к деэскалации, осудив обе стороны сразу. Евросоюз же акцентировал внимание на незаконности выселения палестинцев с точки зрения международного права.

При этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и представителями исламистского движения ХАМАС, в ходе которых назвал действия Израиля террором.

Некоторые мусульманские страны в целом напомнили о нарушении Израилем международного права, среди выразивших поддержку палестинцам — Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет, Катар и заключившие не так давно с израильтянами мирные договоренности Бахрейн с ОАЭ.

В российском сегменте интернета оказался весьма заметен пост главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал власти Израиля опомниться и извиниться. «Мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры», — написал он.

Старый город Иерусалима сейчас де-факто — часть Израиля. В целом же статус Иерусалима не утвержден в международном праве. При этом по договору 1994 года между Израилем и Иорданией все мусульманские святыни Иерусалима, включая, мечеть аль-Акса, находятся на попечении и под надзором Иордании.

«Исход нынешнего конфликта будет зависеть сразу от нескольких сторон — израильского правительства, палестинцев, ХАМАС, поведения Саудовской Аравии и других мусульманских стран. Если они выберут путь истерики — это одно, если же решат спустить на тормозах — это другое», — призывает не торопиться Малашенко.