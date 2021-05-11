«Оружие должно быть недоступным простому пацану»

Психологическая экспертиза

С точки зрения главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, необходимо проводить психологические тесты для кандидатов на получение лицензии на оружие.

«То есть тесты с машиной и беседу с психологом, как минимум для выявления потенциально опасных элементов. Я сам обладаю травматическим оружием, я проходил курсы, стрелял в тире, сдавал экзамен по теоретической части и предоставлял медицинские документы. Но считаю, что несмотря на достаточно серьезной путь подготовки для получения разрешения на обладание охотничьего оружия и травматического, необходимо все же проходить серьезные тесты психологического характера», — сказал депутат.

С человеком, получившим разрешение на ношение оружия, в зависимости от жизненных обстоятельств может произойти все что угодно, продолжил Нилов.

«Но он все еще будет обладать оружием и, воспользовавшись им, может совершить террористический акт», — предостерег депутат.

«Поэтому, возможно, стоит усилить контроль со стороны участковых за местом хранения оружия, оно обязательно должно быть в сейфах. В целом на вопрос нужно смотреть в комплексе, то, что демонстрируется в СМИ сегодня, по версии психологов-криминалистов, может побуждать других людей совершать подобные террористические акты», — отметил депутат.

Парламентарий от «Единой России» Виталий Милонов высказал похожее мнение, призвав изменить действующую систему проверки психоэмоционального состояния для получения лицензии на оружие.

«Самое главное, что я бы предложил — отказаться от системы проверки в диспансерах. Необходимо обязательное регулярное освидетельствование у психиатра раз в три-пять лет. Человек должен не просто брать справку, потому что в этой справке может быть написано что угодно. Освидетельствование психиатром людей, у которых есть оружие, должно быть регулярным. Может, человек уже давно с ума сошел, а у него лицензия на оружие есть», — указал депутат.

Также владельцы оружия должны проходить «внезапные и регулярные» тесты на наркотики. «Ни у одного человека, которого подозревают в употреблении наркотиков, лицензии на оружие быть не должно», уверен депутат.

Контроль за владельцами

Кроме того, Виталий Милонов предложил правоохранительным органам мониторить соцсети россиян, получивших лицензию на ношение оружия. По его мнению, это необходимо для выявления причастности граждан к экстремистским группировкам, которые выступают за насилие.

«К этому у правоохранительных органов должно быть особое внимание. Это не значит, что обязательно нужно запрещать, но нужно брать на заметку. Самое важное, что большинство людей, которые совершают подобные преступления, пользуются неофициальным оружием.

Людей, владеющих оружием официально и совершающих преступления, не очень много. Потому что официальное оружие дисциплинирует человека», — подчеркнул депутат.

О необходимости обязательного контроля граждан, уже получивших разрешение на владение оружием, заявил также первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. По его словам, в первую очередь такая норма должна касаться граждан, склонных к нарушениям и совершению преступлений.

«У нас сплошь и рядом любые бандитские разборки сопровождаются стрельбой из травматических или переделанных травматических в боевые. Здесь есть огромный пробел. Заинтересована в этом сфера производства всех этих стволов, поэтому нужно внимательно смотреть, кто что лоббирует и к чему это приводит», — отметил депутат.

Ужесточение ответственности

Олег Нилов добавил, что после ЧП в казанской школе стоит задуматься об ужесточении наказания за подобные преступления, вплоть до возвращения смертной казни.

«Будет подниматься вопрос об ужесточении наказания за подобные преступления, я считаю, что вплоть до высшей меры наказания.

То есть не только большой срок и пожизненной заключение, а смертная казнь. Я считаю, что такой вид наказания может быть для таких преступников возвращен. Также не исключаю ужесточение ответственности за возможное покровительство, финансирование и обеспечение оружием, если таковое будет выявлено», — указал депутат.

Условия получения лицензии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что в рамках ужесточения правил стоит поднять минимальный возраст для получения лицензии.

«Кроме того, должны соблюдаться требования, связанные со здоровьем, — это должны быть не фиктивные и купленные справки, а серьезная отработанная методика проверки. Также необходима какая-та история поручительства о том, что человек не применит это оружие никак кроме охоты или в крайнем случае для самообороны. И это удовольствие должно быть дорогим и недоступным простому пацану», — сказал сенатор.

Олег Нилов со своей стороны не считает, что стоит повышать возраст для получения разрешения. Но саму лицензию, по его словам, можно привязать к службе в армии. «Я считаю, что

граждане, которые не отслужили в армии, вряд ли должны иметь право владеть оружием», — сказал он.

Более того, депутат уверен, что необходимо многократно усилить контроль за ношением оружия и его перемещением, в том числе за счет автоматизированных систем для его обнаружения.

Вопрос в разработке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков из партии КПРФ отметил, что на данный момент сложно сказать, какие именно изменения в контроле за оборотом оружия действительно необходимы.

«Это нужно хорошенько продумать. Я два своих ружья, которые у меня были, сдал, чтобы не было мороки. Наверное, у нас в стране все-таки много оружия, которое не нужно людям для охоты, а для чего-то еще иметь оружие в доме не нужно», — рассуждает депутат.

Первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин уточнил, что профильный комитет нижней палаты парламента уже получил поручение по проработке вопроса об ужесточении правил владения оружием.

«Все предложения будут представлены после подробного анализа», — сообщил он.

Как лицензии выдают сейчас

На данный момент список требований для получения лицензии на оружие в России достаточно велик. Так, кандидату должно быть более 18 лет, он обязан предоставить медсправку и медзаключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием и свидетельство о неупотреблении наркотиков.

При этом документ не могут получить люди с непогашенной судимостью за умышленное преступление, в том числе особо тяжкое, совершенное с применением оружия, и лица, дважды за год привлеченные к административной ответственности, к примеру, за нарушение правило охоты.

Запрет касается и людей без постоянного места жительства или состоящих на учете в учреждениях здравоохранения в связи с психическими заболеваниями или зависимостью.

Более того, для получения права на владения различными типами оружия существуют разные правила. В частности, нарезное оружие можно получить лишь для охоты или спорта, но для этого необходимо владеть гладкоствольным оружием более пяти лет или обладать соответствующим спортивным званием.

Стрельба в казанской школе

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. По предварительной информации, в результате атаки 19-летнего молодого человека погибли как минимум девять человек и еще 21 был ранен. Известно, что злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия, которое было официально зарегистрировано.

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о срочной проработке правил оборота гражданского оружия. Свое поручение он направил главе Росгвардии Виктору Золотову. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководителю ведомства было поручено срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал убийца в школе в Казани.

«Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее <…> Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — заключил представитель Кремля.