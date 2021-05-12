Договорились о встрече: Лавров провел разговор с Блинкеном

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена состоится 20 мая в Рейкьявике на «полях» министерской сессии Арктического совета, сообщает российское внешнеполитическое ведомство по итогам телефонной беседы двух дипломатов.

На этой встрече российский и американский коллеги поднимут ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

В ходе нынешнего разговора Лавров и Блинкен обменялись мнениями о подходах к решению ядерной проблемы Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также в целом обсудили действия Москвы и Вашингтона в сфере стратегической стабильности.

«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», — сообщает МИД РФ.

Госдепартамент США подтвердил запланированную встречу дипломатов на следующей неделе.

«Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили предстоящую министерскую встречу Арктического совета, где они встретятся на следующей неделе, а также потенциал сотрудничества во время предстоящего председательства России в Арктическом совете», — сказал пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нэд Прайс.

По его словам, в разговоре также Блинкен подтвердил решимость главы Белого дома Джо Байдена «защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам».

«Он призвал Россию освободить [осужденного в Москве за шпионаж] Пола Уилана и [получившего срок за нападение на полицейского в Москве] Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Секретарь представил министру отчет о политике США в отношении КНДР. Оба дипломата заявили о намерении продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавил Прайс.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ, Николай Корчунов заметил, что Вашингтон ведет с Москвой конструктивный диалог в рамках Арктического совета.

«Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. И прежде всего хотел отметить те рабочие отношения, которые у меня сложились со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин», — детализировал дипломат.

Днем ранее Лавров заявил о готовности Москвы к российско-американскому саммиту, передает РИА «Новости».

«Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», — подчеркнул дипломат.

В тот же день постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд сообщил, что Путин и Байден обсудят стратегическую стабильность в свете контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.

«Мы готовимся к этим обсуждениям», — добавил американский чиновник.

На прошлой неделе Байден в ходе беседы с репортерами в Белом доме признался, что ожидает в скором времени встречи с Путиным. При этом, по словам главы Белого дома, время и место их встречи все еще согласовываются.

«Я уверен, что мы сможем это сделать. У нас нет конкретных времени или места. Над этим работают», — сказал политик.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает анализ ситуации относительно решения о возможности проведения саммита Путина и Байдена.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, дала ли Россия официальное согласие на саммит лидеров РФ и США.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сказала, что никаких точных деталей встречи между Байденом и Путиным пока нет.

Она не сообщила, на каком этапе находится обсуждение встречи, но сказала, что диалог ведется «на уровне персонала», передает The Sun. По словам Псаки, Байден «считает, что это был бы хороший шаг вперед [в отношениях с Москвой]».

Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле, Англия, который состоится 11-13 июня, а затем вылететь в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами Европейского союза и принять участие в саммите НАТО 14 июня. По данным американских СМИ, встреча с Путиным состоится после этих мероприятий.