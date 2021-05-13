«Деды» убедят республиканцев: как обвинения генералов США скажутся на рейтинге Байдена

Очередное обвинение в неадекватности в адрес президента США Джозефа Байдена выдвинули более 120 отставных американских генералов и адмиралов из организации Flag Officers 4 America. Текст письма был опубликован на сайте организации 12 мая.

«Душевное и физическое здоровье нашего главнокомандующего нельзя игнорировать. Он должен быть способен быстро и точно принимать верные решения для обеспечения нацбезопасности, решать вопросы, связанные с жизнью и здоровьем людей, днем и ночью», — гласит один из пунктов письма.

Беспокойство отставников вызвали «недавние вопросы администрации демократов по поводу процедуры управления «ядерными кодами». По их мнению, неопределенность в таких вопросах ставит под удар авторитет страны и ее безопасность.

«Наша нация оказалась в глубокой опасности. Мы боремся за выживание как конституционная республика, такого не было с момента основания [США] в 1776 году. Идет конфликт между защитниками Конституции и Свободы и марксистами-социалистами», — гласит также письмо.

Кроме того, отставные генералы и адмиралы обвинили Верховный Суд и ФБР в игнорировании нарушений, обнаруженных в ходе президентских выборов в 2020 году. Действующая администрация США начала «полномасштабное наступление» на конституционные права американцев «в худшем духе диктатуры», говорится в письме. Отдельное возмущение у подписантов вызывает «принятие указов, отменяющих эффективные решения предыдущей администрации».

Генералы также недовольны политикой открытых границ (по их мнению, она приведет к наплыву нелегалов и притоку наркотиков), «заигрыванием» с коммунистической партией Китая, атакой на свободу печати, намерением заключить с Ираном новую ядерную сделку, заморозкой проекта трубопровода Keystone Pipeline и «анархические бунты» в городах Америки. Они также призвали граждан США действовать на всех уровнях государства и избирать представителей, которые «спасут страну».

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, предположил, что на рейтинге Байдена это письмо не скажется из-за особенностей заявления.

«Это письмо похоже на повторение основных избирательных пунктов кампании Трампа. Кем она подписана — ни одного серьезного генерала там нет. Есть генерал-лейтенантов несколько и всякие генерал-майоры и бригадные генералы. Это люди не настолько серьезного уровня.

Это невиданное в истории США — во всяком случае, крайне примечательное — вмешательство военных в политику», — подчеркивает Наумов.

Американские военные славились и гордились своей аполитичностью, отметил он — они защищали страну и конституцию, но не вмешивались во внутриполитические дела. «В последние годы ситуация ухудшается — они все чаще выступают с такими заявлениями. Можно вспомнить [экс-министра обороны Джеймса] Мэттиса, который раскритиковал в мемуарах Трампа. Но он все это делал профессионально и спокойно. Тон этого письма крайне радикален — последние дни наступают, социалисты-марксисты идут, необходимо срочно всем добрым американским людям объединяться и спасать страну», — добавил эксперт.

По его мнению, это письмо никого не убедит, его лишь поддержат те, кто и так верит в подобную риторику — радикальные республиканцы, и может быть — часть обычных республиканцев.

«Большинство людей там уже более 20 лет не на службе, это военные пенсионеры-деды», — резюмировал Алексей Наумов.

Байдена неоднократно обвиняли в старческой деменции и неспособности исполнять обязанности президента. Отдельно указывали на его физическую слабость – он дважды спотыкался, поднимаясь по трапу президентского самолета, 19 марта и 1 апреля. В первый раз он три раза потерял равновесие, один раз даже упал на одно колено. Подняться на борт он смог, держась обеими руками за перила. Во второй раз Байден поднимался по трапу в дождь и споткнулся на скользкой ступеньке, однако смог удержаться на ногах. Падение впоследствии объяснили сильным ветром. В ходе предвыборной кампании в ноябре 2020 года СМИ сообщали, что Байден сломал ногу, играя с собакой. Повреждения были незначительными, но какое-то время ему пришлось носить ортопедический ботинок.

Джо Байдену 78 лет, он стал самым пожилым избранным президентом Соединенных Штатов с момента их основания. Уже в ходе предвыборной кампании его оппоненты напирали на психическое нездоровье Байдена — об этом, к примеру, говорил лично экс-президент США и его соперник на выборах Дональд Трамп. Он много раз называл Байдена «сонным Джо» и указывал на каждую из многочисленных оговорок, которые допускал демократ. В сентябре Байден заявил, что от ковида в Штатах умерли 200 млн человек, в июне – о 120 млн жертв пандемии.

Путал Байден и имена – в своей речи он случайно назвал президента России Владимира Путина «Клутиным».

«Нет серьезных оснований говорить о его деменции. Очевидно, что Байден человек немолодой, но если посмотреть на его выступления, обращения к конгрессу — он долго говорит, осмысленными предложениями. Он не выглядит как человек, который не отдает себе отчета в том, что происходит. Оговорки, на которые любят ссылаться недоброжелатели Байдена, были у него всегда. Это его стиль речи, его особенность», — заявил «Газете.Ru» Наумов.

Про оговорки Байдена американские медиа пишут уже много лет. В 2008 году в одном из интервью тогда вице-президент США похвалил умершего президента Франклина Делано Рузвельта, который «выступал по телевидению в 1929 году и доходчиво объяснил американцам ситуацию в стране – Великую Депрессию». При этом президентом Рузвельт стал в 1933 году, а телевидение в США начало массово работать лишь к 1940-м годам.

Состояние здоровья американского президента осталось горячей темой и после выборов. 11 мая Белый дом заявил, что президент пройдет медицинское обследование и расскажет о состоянии своего здоровья – как он и обещал в ходе президентской кампании. Последний такой отчет он публиковал в декабре 2019 года – Байден проходил лечение от аритмии, отрыжки и сезонной аллергии, а также принимал разжижающие кровь препараты.