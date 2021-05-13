«Нужно ставить амбициозные, но реалистичные цели»

«Все хотят к Гладкову»

— В марте все федеральные издания написали, что вы не смогли записаться к себе на прием…

— До моего прихода в Белгородской области не было управления, отвечавшего за работу с обращениями граждан. Я его создал. Периодически слышал жалобы людей, которые не смогли записаться ко мне на прием. После очередной такой жалобы сам позвонил на горячую линию – и не дозвонился. Тут же попросил своего помощника спуститься в этот отдел. Оказалось, все сотрудники на месте, но трубку не берут. Сейчас у меня другой начальник этого управления.

— Получается, испытали систему на себе. И как вы ее оцените?

— В 2021 году человек не может не дозвониться или долго ждать ответа. Есть миллиард вариантов, которые позволяют нам эффективно принять жалобу любого жителя. Мы живем в такое время, когда все задачи нужно решать быстро. Сейчас в этой очереди на общение со мной 1,5 тысяч человек. Максимум, который я смог принять за день – 120 человек. Последний прием начал в 9 утра, закончил в 12 ночи. Я понимаю, что заканчивать приемы в такое время – ненормально. В очереди много пожилых людей, многие едут из других городов области. Хорошо, что люди мне верят, но нужно признать, что пока этот механизм еще не до конца выстроен.

— Разве может губернатор принять всех желающих? Зачем вам это нужно? Разве это не задача ваших подчиненных?

— Всем людям предлагается встретиться с ответственным лицом из структуры правительства области – вплоть до заместителя губернатора. Но дело в том, что все хотят к Гладкову. Мне, конечно, это приятно. Но все-таки рассчитываю, что у меня получится сбить этот ажиотаж. Понимаете, многие приходят с бедой. Иногда получается решить, иногда нет.

Может быть, мы не замечаем, но для человека закрытая дверь может стать обидой на всю жизнь.

Я правда слышал такие истории: 15 лет назад человек пришел на прием, а его на пустили. И всё это время человек живет с обидой. Все люди разные. Для одного — это важно, для другого нет. И для меня это не вопрос пиара.

— Получается, такой эффект искреннего касания…

Справка: Концепция губернаторов новой волны Концепция была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года.



В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы.



В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые наиболее точно соответствуют этому понятию.



Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).

— Да. Я понимаю, что это энергозатратно, но это важно людям. И в своей работе мы обязаны это учитывать. Почему я так думаю? Ведь мы же хотим соучастия людей, хотим, чтобы люди были инициативными. Станут они инициативными, если не почувствуют, что ты им что-то отдаешь? Понимая всё это, я думаю, что у нас есть шанс по-другому перезапустить все социальные процессы.

«Любое решение нужно примерять на себя»

— Вы личным примером демонстрируете уникальный уровень открытости региональной власти, но готова ли к этому ваша команда? В вашем Instagram ответственные ведомства отвечают на вопросы людей. Правда, многие ответы напоминают классические отписки чиновников…

— Я сам не вкручиваю лампочки. И своими руками не строю дороги. Есть огромное количество людей, которые делают большую работу. Моя задача – втянуть их в работу с населением. Приведу небольшой пример. Когда весной в квартирах начали отключать тепло, было много недовольных. С точки зрения закона, нормативов, всё было сделано правильно. Но в квартирах было реально холодно.

В любом деле, которое касается жизни людей, всё нужно примерять на себя. Делать не для кого-то, а для себя.

Строишь садик – думай о том, что там будет учиться твой сын или внук. При таком подходе всё становится простым. Но пока не войдешь в прямую коммуникацию с людьми, ты этого никогда не поймешь. Все мои заместители уже включены в эту работу. Есть среди них люди в возрасте. Я понимаю, что сломать систему за один день нельзя. Нужно уважать подчиненных и дать им возможность со временем меняться. Но в эту работу сегодня втянулись абсолютно все.

— Может сложиться мнение, что Гладков много времени уделяет пиару. Что можете ответить?

— Сегодня аудитории социальных сетей и официальных СМИ несопоставимы. За короткое время я стал главным СМИ в регионе, у меня 130 тысяч подписчиков, такого нет ни у одного издания в регионе. Да, это мои трудозатраты. Но благодаря этому у меня есть прямая коммуникация с людьми. Я веду себя естественно и считаю это правильным. Я абсолютно такой же, как был раньше.

«Один плюс один должно быть равно пяти»

— Вы анонсировали региональный кадровый конкурс. Какого результата от него вы ждете?

— Сегодня очень велик запрос на приход в команду новых людей. Думаю, кадровый конкурс нам в этом поможет. Я готов вкладываться в долгую. Готов в течение года обучать десятку лучших в Сингапуре, готов давать им рабочие места.

— Какие качества наиболее важны для тех, кто хочет войти в вашу команду?

— Работоспособность, ответственность и умение работать в команде. Мне нужна синергия, чтобы один плюс один равнялось пяти. Время такое, что один плюс один равно три – уже мало.

— А какие задачи вы ставите перед собой?

— У меня нет задачи понравиться. Люди ждут от меня улучшений и решения вопросов. Причем каждый ждет решения именно той проблемы, которая есть у него. И я только делаю первые шаги в этом направлении.

Я всех спрашиваю – вы со мной? И если ошибаюсь – я готов меняться.

Вопросы образования, экономики, комфортной городской среды, экологии – базовые вопросы, с которыми я хочу идти. Я вижу, что людям понятно то, что я говорю. Поэтому мне с белгородцами очень комфортно.

— Белгородскую область в течение 27 лет возглавлял Евгений Савченко. При нем регион стал успешным, на него равняются соседи. В таких условиях тяжело соответствовать ожиданиям жителей?

— У меня нет никакого дискомфорта. В Белгородской области действительно очень долгое время не было политических потрясений. И у людей очень высокие запросы. Высокий уровень жизни и запроса – это ведь хорошо.

Люди привыкли к амбициозным задачам. Наверное, в какой-то степени мне тяжелее, потому что Белгородская область – это действительно образцово-эталонный регион.

Но с другой стороны – это же море возможностей! Поэтому нужно ставить амбициозные, но реалистичные цели. Поднимать людей на новые подвиги. И я собираюсь это сделать.

— После вашего прихода на пост врио губернатора в Белгородской области то и дело появляются всё новые и новые инициативы. Трудно ли это — поддерживать такую активность?

— Я не знаю, о чем вы говорите. Мне кажется, это обычное состояние человека.

— На сон время остается?

— Да. Пять-шесть часов. Признаюсь, что сна мне немного не хватает. Еще бы пару часов.

«У Белгородской области есть два единорога. Хотим еще одного»

— Для многих Белгородская область – это аграрный регион. На ваш взгляд, какие еще стратегические направления могут успешно развиваться?

— Не согласен, что мы только аграрный регион. У Белгородской области есть крупные горнообрабатывающие производства, промышленные предприятия в Губкине, Старом Осколе. У нас точно не один единорог, их два. Но хочется еще одного – я имею в виду IT-отрасль. У нас есть компании самого высокого уровня.

Например, программный продукт для организации парковки в Москве и Санкт-Петербурге разработала наша местная компания.

Но нам не хватает людей. Поэтому с 1 сентября в каждой школе запускаем цифровое воспитание – начиная с 1 класса. В каждой школе будет мобильный класс. Будем учить педагогов, как учить детей. Дети должны знать, что телефон – это не игрушка, а безграничное окно возможностей познания мира. Это очень рискованный процесс, но я верю, что уже через год мы увидим первые результаты.

— Образовательная система готова к таким изменениям?

— В прошлом году я посетил одну из районных школ после ремонта. Вижу, в кабинете стоит трактор. Мне говорят: району нужны трактористы, мы так учим детей. Понимаете, в этом районе работает «Русагро», где уже сегодня процесс вегетации управляется со спутника, у них дроны в полях, агрономы с планшетами. И это не фантастика. А тут трактор, на котором моя бабушка в 1941 году землю пахала.

Я не против трактора, но в соседнем классе должен быть дрон. Чтобы дети видели, как было и как есть сейчас.

И пусть они сами сделают выводы. Попросил эту школу сделать заявку на приобретение дрона. Пять месяцев прошло – заявки до сих пор нет. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сам зайти в каждую школу. Меня удивляет, когда директор говорит мне, что начнет создавать IT-классы с 7 класса. Да в 7 классе ребенок уже знает больше вас! Ребенок живет в этой среде, он в первую же секунду поймет, что вы ничего в этом не понимаете, и потеряет к вам интерес.

— Появилась информация, что в Белгороде может появиться свой аналог «Сириуса» - школа для одаренных детей…

— Мы хотим выстраивать новую образовательную систему, использовать лучшие практики. Да, у нас есть отношения с упомянутым вами «Сириусом». Мы ведем переговоры с проектом бизнесмена Вадима Мошковича – школой «Летово». Мы хотим стать пилотным регионом во всем, что касается общего образования.

— А еще вы заявили, что в Белгороде появится кинокластер. Как это поможет развитию региона?

— Когда я работал в Севастополе, к нам постоянно приезжали режиссеры на съемки. Те же «Реальные пацаны» перевернули взгляд пермяков на свой город. Хочется, чтобы и в Белгородской области снимали фильмы, чтобы мы видели родные пейзажи с экрана. Поверьте, для этого нужно совсем немного. Мы будем привозить продюсеров, показывать им съемочные площадки.

Уверен, что сможем монетизировать эти процессы в виде гостиниц, турпотоков. А еще это позволит нам создавать свою идентичность.

Это нужно, чтобы молодежь оставалась в регионе, чтобы она гордилась своей Родиной. Когда люди приезжают к тебе в регион отовсюду – это другой уровень. Это движуха. Нам нужна движуха!