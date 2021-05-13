«Нервная обстановка»: США фиксируют повреждения мозга у своих дипломатов

Более 130 сотрудников госучреждений США за рубежом, в том числе дипломаты и разведчики, пострадали в результате таинственных атак так называемой направленной энергией.

Как утверждают источники The New York Times, у людей, попавших под ее воздействие, наблюдаются повреждения мозга.

По информации издания, такое количество пострадавших набралось за пять лет с момента появления первых данных о необычных атаках на американских госслужащих. Изначально стало известно о предполагаемом нападении на сотрудников посольства США в Гаване в 2016 году. В прессе инциденты получили название «акустические атаки», поскольку дипломаты жаловались на внезапный громкий шум, который сопровождался болью в одном или обоих ушах или в голове, а в некоторых случаях — ощущением давления или вибрации в голове, головокружением, проблемами со зрением и когнитивными нарушениями.

Следом за сообщениями из Гаваны на необычные недомогания пожаловалось посольство США в Гуанчжоу (КНР). Теперь же NYT утверждает, что таинственные атаки затрагивают не только Кубу и Китай, но и другие государства.

В частности, источники издания указывают на проблемы у американских госслужащих на территории Европы и Азии, в том числе сотрудников ЦРУ.

При этом необычные симптомы у пострадавших не всегда носят постоянный характер. Так, издание приводит историю военного офицера, который почувствовал себя плохо, остановившись в определенном месте на своей машине, а когда его покинул, недомогание исчезло. Похожие сведения поступали и о сотрудниках американского посольства на Кубе, которые чувствовали себя лучше, покидая здание диппредставительства.

За последний месяц в различных СМИ также появилась информация о предполагаемых атаках «направленной энергией» на американских военных в Сирии. В частности, CNN привязывала этот случай к пролету российского вертолета у американской базы, хотя в итоге оказалось, что недомогание военных было вызвано обычным пищевым отравлением.

Кого винят

Официального объяснения происходящего с сотрудниками американских ведомств в тех или иных государствах, в том числе на Кубе или в Китае, нет. К примеру, власти КНР так и не смогли найти подтверждения каких-либо «акустических атак» на американскую дипмиссию в Гуанчжоу, аналогичная ситуация с доказательной базой была и в Гаване.

Окончательных выводов о том, что могло привести к необычным симптомам у людей, не сделали и США, но расследование инцидентов продолжается. Этим делом совместно занимаются ЦРУ, ФБР и ряд других американских ведомств. Как писала The Washington Post,

одной из версий следствия было воздействие со стороны противников США, в числе которых называли Китай, Россию, Венесуэлу и Северную Корею.

По информации Politico, в последнее время американские власти склоняются к тому, что к таинственным атакам может быть причастно «российское ГРУ». Источники издания указывают, что консенсуса на этот счет в разведывательном сообществе США пока нет. При этом непосредственную связь между российской военной разведкой и атаками так называемой направленной энергией спецслужбам США установить не удалось.

В Конгрессе профильные ведомства обязали активизировать расследование, сделав особый акцент на возможной причастности ГРУ.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Вашингтон будет и дальше возлагать на Москву ответственность за эти необычные инциденты.

«На сегодняшний день это вызвано тем, что мы видели в последнее время — можно сказать, началом дипломатической войны между Москвой и Вашингтоном. С позиции американцев, вероятно, она не столь эффективна, если речь идет только о двух странах, поэтому они уже постарались подключить Европу через Чехию к этому вопросу. Как выяснилось, европейские страны не очень готовы ввязываться в эту дипломатическую войну с Россией, когда американцы хотят к ней привлечь как можно больше государств. Не исключено, что для этого США говорят о каких-то программах облучения, создавая ситуацию международной изоляции России», — пояснил эксперт.

Возможно, Вашингтон отрабатывает стратегию тотальной дипломатической войны с Москвой,

продолжил Васильев. По его словам, сворачивание дипломатических связей автоматически приведет к прекращению и экономического взаимодействия.

Ждать ли санкций

Пока США не делали никаких официальных заявлений о подозрениях в отношении российских спецслужб относительно таинственных атак, и неизвестно, приведет ли дальнейшее расследование к появлению новых обвинений или даже санкций против России.

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, пока вопрос окончательно не прояснен, поэтому угрозы ограничительных мер нет.

«Мы уже привыкли к тому, что санкции США применяются по спорным вопросам, с точки зрения фактов. Но, вероятно, это все же не тот случай. Тема мелькает достаточно давно и пока каких-то санкционных последствий не имела. Если же вдруг будут какие-то санкции, то они, скорее всего, будут вводится против каких-то отдельных лиц или структурных подразделений профильных ведомств. То есть на экономике России такие ограничительные меры не скажутся», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Сама история «акустических атак» или нападения с использованием «направленной энергии» имеет много белых пятен.

К примеру, специалисты Национальной академии наук США пришли к выводу, что появление необычных симптомов и повреждения мозга у американских госслужащих могло вызвать направленное радиочастотное излучение.

В то же время кубинские эксперты отмечали, что американские дипломаты в Гаване могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад. А ряд западных специалистов не исключал, что причиной недомогания у госслужащих США могли стать инфекции, химическое воздействие и даже психологические проблемы.

По словам Владимира Васильева из Института США и Канады РАН, в США действительно не исключают возможности какого-то электромагнитного воздействия на сотрудников американских дипломатических ведомств.

«Более того, американцы проводили подобного рода эксперименты у себя дома. Трудно сказать, насколько это было эффективно, но считается, что если воздействовать [электромагнитным излучением] на какие-то точечные объекты, допустим, резиденцию посла, то это может иметь определенный эффект с точки зрения парализации деятельности дипмиссии. Американские посольства после известных событий и на фоне постоянных разговоров о терроризме живут на осадном положении, эта нервная обстановка также влияет на ситуацию», — резюмировал эксперт.