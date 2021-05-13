«Капитуляция Гуайдо»: почему Мадуро согласился встретиться с оппозицией

Гуайдо выступил с предложением о начале переговоров между политическими силами страны накануне. Он уточнил, что саммит должен проходить при участии международного сообщества.

Президент Венесуэлы говорит о готовности к диалогу. «Теперь Гуайдо хочет сесть со мной, чтобы поговорить. Я согласен. С помощью Европейского союза, правительства Норвегии и Международной контактной группы, я готов встретиться со всей оппозицией, когда они хотят и где они хотят», — заявил Мадуро.

Как полагает глава государства, указание лидеру оппозиции о начале переговоров дал Вашингтон.

На данный момент позиции Гуайдо весьма условны. В январе к присяге в стране была приведена новая Национальная ассамблея, большинство законодателей в которой представляют Социалистическую партию Мадуро. До того момента Национальная ассамблея оставалась единственным политическим институтом страны, который не находился под контролем президента, но на декабрьских выборах большинство мест в парламенте получила коалиция, возглавляемая социалистами. Оппозиция выборы бойкотировала.

Гуайдо провел собственную церемонию принятия присяги с парламентариями предыдущего созыва и тем самым открыл альтернативный парламент.

Заместитель директора Института Латинской Америки РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Розенталь пояснил «Газете.Ru», что сейчас потенциалы Мадуро и Гуайдо очень сильно изменились и президент занимает более прочные позиции.

«В условиях разности потенциалов, когда Мадуро чувствует определенную инициативу на своей стороне, конечно, он готов к переговорам. Гуайдо тоже пытается каким-то образом оказать влияние на венесуэльскую политику, показать, что он не ушел на задний план, пытается проявить себя. Встреча с Мадуро — это для него способ утверждения своей позиции», — отметил эксперт.

Говоря об участии США в политических процессах в Венесуэле, Дмитрий Розенталь выразил мнение, что глава Белого дома Джо Байден вряд ли облегчит участь Мадуро, так как традиционная американская линия направлена на ослабление стран-антагонистов Латинской Америки, к которым относится Венесуэла. Эксперт допустил, что некоторые санкции могут быть сняты, но в целом, по его словам, и экономическое, и политическое давление на режим Мадуро будет продолжаться.

«Другое дело, что в отличие от Трампа, наверное, Байден не будет прибегать к очень жестким методам давления. Сейчас Байден пока не предпринимает каких-то резких шагов. Скорее всего, это связано с тем, что Венесуэла не входит в список его важных целей, он больше занят внутренний политикой. Но в перспективе вполне возможно, что давление будет продолжено, я бы не стал думать, что Байден будет слишком мягок к Мадуро», — сказал специалист.

В свою очередь, политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru» назвал предстоящую встречу «капитуляцией Гуайдо» как потенциального лидера и «капитуляцией США» и их политики, которую они пытались проводить до последнего времени.

Эксперт обратил внимание, что в контексте ожидаемого диалога Мадуро с оппозицией важна недавняя встреча президентов Аргентины Альберто Фернандеса и Мексики Мануэля Лопеса Обрадора.

«Это то, что напугало США, потому что совершенно четко было высказано желание этих стран проводить независимый курс, говорилось об истерии внутри США и в какой-то степени это была попытка пересмотреть роль американцев. Америка больше не контролирует эту часть мира. Это лидеры Аргентины и Мексики очень четко обозначили», — считает он.

По мнению Ордуханяна, США, теряя влияние в Латинской Америке, пытаются неким образом закрепиться на уровне оппозиционной маленькой ячейки Гуайдо.

Сейчас нужно надеяться, что США будут проводить более осторожную и сдержанную политику, но в действительности, по мнению политолога, этого не произойдет.

«С командой Байдена я не думаю, что будет какой-то прогресс. Сейчас США столкнутся с достаточно неприятной для себя реальностью. Они ведь думали, что они — лидеры свободного мира и сияющий град на холме для латиноамериканских стран, а сейчас, когда внутри США полный кавардак, я не думаю, что американская модель в какой-либо форме будет интересна латиноамериканским странам», — подытожил специалист.

Переговоры на фоне кризиса

Венесуэла пребывает в состоянии политического и экономического кризиса уже несколько лет. Ситуация в стране резко обострилась после событий 2019 года: 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. За два дня до этого Верховный суд аннулировал назначение оппозиционера на пост спикера парламента.

Его статус временного главы государства признали США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, а также Организация американских государств и большинство членов Евросоюза.

Мадуро назвал эту ситуацию попыткой переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. С того времени Мадуро по-прежнему остается главой государства, а некоторые страны отозвали свое признание Гуайдо.