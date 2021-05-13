Путин: пострадавшие в казанской школе получат необходимую поддержку

Страшная беда

Российский президент Владимир Путин назвал «варварским преступлением» и страшной бедой расстрел в казанской школе №175. Об этом он заявил в ходе видеосовещания с кабмином, передает РИА «Новости».

«Жду <…> подробного доклада, как обстоит дело на сегодняшний день, какие дополнительные, может быть, нужны меры, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и последующую реабилитацию, восстановление здоровья тех, кто оказался ранен», — подчеркнул президент

Путин также предложил наградить госнаградами учителей и других сотрудников гимназии. «В критической ситуации [они] действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников», — заявил глава государства.

Он также отметил, что и дети, и учителя испытали настоящий шок. Дети, по словам президента, нуждаются в специальной реабилитации.

Помочь пострадавшим

Правительство должно рассмотреть и вопрос финансовой помощи.

«Выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь», — сказал он.

Путин призвал пошире смотреть на вопросы поддержки пострадавших семей. «Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям», — добавил президент. Главная задача сейчас – бороться за жизни пострадавших, тяжело раненных детей. Путин пожелал им выздоровления и передал слова поддержки семьям. За жизни и здоровье детей сейчас отвечают ведущие федеральные клиники России.

«Используем все возможности нашего здравоохранения», — подчеркнул Путин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что трое детей остаются в тяжелом состоянии. Двое из них – в крайне тяжелом. «Двое детей требуют нашего большого внимания… Третий ребенок перенес вмешательство хорошо, его состояние не внушает опасений», — подчеркнул глава Минздрава.

Прощай, оружие

Контроль над оборотом оружия должен быть усилен, считает Путин. Должны быть серьезно ужесточены требования к владельцам гражданского оружия. Все жесткие решения должны быть обоснованными, добавил он. Полностью должны быть исключены ситуации, когда медсправку на получение огнестрела можно «купить за деньги, порой даже не приходя на медосмотр», отметил президент.

«Жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы.

Здесь нужен строгий порядок», — добавил Путин.

Безопасность в образовательных учреждениях России остается на недостаточно удовлетворительном уровне, это показала казанская трагедия, считает президент.

Он также обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову, чтобы тот предоставил в письменном виде предложения по проработке этих вопросов «как можно быстрее».