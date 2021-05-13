Сдать загранпаспорт и надеть браслет: Медведчука отправили под домашний арест

До 9 июля включительно глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» («ОПЗЖ») Виктор Медведчук проведет под круглосуточным домашним арестом.

Прокуратура подавала ходатайство об аресте до 10 июля с альтернативой в виде внесения залога в размере около $10,9 млн. При этом адвокат политика Камиль Кирпичев заметил, что размер залога чрезмерный и необоснованный. Он напомнил, что счета политика арестованы из-за наложенных ранее санкций, так что он не смог бы оплатить залог. Сторона защиты Медведчука заявила об отсутствии законных оснований для применения к главе политсовета партии такой меры пресечения.

При этом юрист выступил против того, что его подзащитный может спрятать важные для следствия доказательства, как считают правоохранители.

Как отметил судья, обвинению в ходатайстве отказано. Тем не менее Медведчука арестовали на два месяца. Вместе с тем Медведчук обязан сдать загранпаспорта, носить электронный браслет, а также не общаться со свидетелями по делу. Кроме того, он должен по первому требованию приходить в суд и к следователю.

Сам Медведчук пообещал выполнять требования. «Я буду выполнять решение суда, которое вы слышали», — сказал он.

Когда глава политсовета покидал здание суда, националисты пытались на него напасть и выкрикивали оскорбления в его адрес. Охрана Медведчука и его соратники оттеснили провокаторов.

11 мая стало известно, что Медведчука и еще одного члена партии «ОПЗЖ» Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении нацресурсов в Крыму. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Следствие считает, что с марта 2015 года Медведчук незаконно передавал России данные о полезных ископаемых в Крыму. В частности, речь идет газовом месторождении, запасы которого оцениваются в $1,3 млрд.

Второй эпизод, по которому подозревают политика, — передача секретной информации о подразделении ВСУ. В СБУ также считают, что Медведчук и Козак планировали распространять «российскую пропаганду» через украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию.

Согласно украинскому законодательству, членам «ОПЗЖ» грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, с 2020 года депутаты лишены своей неприкосновенности.

Сам Медведчук заявил, что подозрения в его адрес ложные. В партии уверены, что действия Киева стоит рассматривать «как продолжение политически мотивированной расправы» над главой политсовета оппозиционной силы, который неоднократно критиковал власти Украины.

Перед началом заседания Медведчук заявил, что то, что ему инкриминируют «как одному из лидеров оппозиции, это для того, чтобы закрыть рот нашей фракции и партии». Политик уверен, что у обвинения ничего не выйдет.

Вместе с тем он не стал опровергать слова правоохранителей, что он выступает против политического курса верховной власти страны. Наоборот, он готов подписаться под каждым словом.

«Я могу подписаться под этими словами [обвинения о том, что он против курса властей]. Это действительно так было и есть, у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти», — приводит слова Медведчука РИА «Новости». Об этом он сказал во время заседания 13 мая, отметив, что обвинение политически мотивировано.