«По политическим мотивам»: Путин обвинил Киев в преследовании оппозиционных политсил

Президент России Владимир Путин посетовал, что Украина трансформируется в российского антагониста.

«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости»,

— заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — добавил он.

Комментируя уголовное преследование на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, Путин отметил, что сейчас там происходит зачистка политического поля, закрываются СМИ, по политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с РФ в сфере экономики.

«Наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», — подчеркнул Путин.

При этом российский лидер напомнил, что «многие, в том числе и лица из высшего политического руководства Украины, активно работают на протяжении многих лет в России».

«И ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные», — отметил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский, однако, утверждает обратное. По его словам, действия против Медведчука якобы направлены на защиту госбезопасности и потому законны.

«К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось число олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал он в колонке для украинского издания Focus, опубликованной 14 мая.

Зеленский уверяет, что на примере Медведчука стало ясно, что «такие лица» не могут ничего забрать у государства, когда «у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет «крыши» в Киеве».

«И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет», — утверждает украинский лидер.

Накануне, 13 мая, киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Ему предстоит сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не общаться со свидетелями по своему делу. Политик пообещал полностью исполнить решение суда.

Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении нацресурсов в Крыму. Следствие считает, что глава политсовета ОПЗЖ незаконно передавал российским властям информацию о полезных ископаемых в Крыму. Эту деятельность он якобы вел с марта 2015 года. В частности, речь идет газовом месторождении, запасы которого оцениваются в $1,3 млрд.

Кроме того, в СБУ считают, что Медведчук передавал секретные данные о подразделении ВСУ. Помимо этого, украинские власти утверждают, что Медведчук и Козак планировали распространять «российскую пропаганду». Членам оппозиционной партии грозит до 15 лет лишения свободы. С 2020 года все украинские депутаты лишены неприкосновенности.

В ОПЗЖ уверены, что Киев таким образом продолжает «политически мотивированную расправу» над Медведчуком, который неоднократно выступал с критикой украинских властей. Ранее эксперты выразили мнение, что партия может расколоться без Медведчука.

В Кремле ранее отметили, что для российского президента Медведчук — это один из украинских политиков, «который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной». Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом в Москве не намерены каким-либо образом вмешиваться в ситуацию с уголовным преследованием главы политсовета ОПЗЖ.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической «охоте на ведьм» и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил», — добавил Песков.