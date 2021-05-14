«У России получится лучше, чем у США»: кто может помирить Израиль и Палестину

Москва предлагает организовать встречу для обсуждения конфликта Израиля и Палестины в новом формате — «4+4+2+1». Об этом говорится в заявлении МИД России, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«Предлагаем организовать министерскую встречу по формуле «4+4+2+1»: ближневосточный «квартет» + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия как автор Арабской мирной инициативы. Готовы также пригласить к участию в ней Лигу арабских государств», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, Москва призывает в кратчайшие сроки созвать министерскую встречу ближневосточного «квартета» — России, США, Евросоюза и ООН. В МИД уточнили, что Россия ведет необходимую работу на разных уровнях с целью прекратить боевые действия и создать необходимые условия для запуска прямого политического диалога между Израилем и Палестиной.

«Сейчас главная задача — прекратить боевые действия, создать необходимые условия для запуска прямого политического диалога между палестинцами и израильтянами. Россия ведет соответствующую работу со всеми сторонами на разных уровнях», — прокомментировала это предложение официальный представитель МИД Мария Захарова.

Посредник с Севера

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что Россия как один из участников ближневосточного «квартета» (вместе с ООН, Евросоюзом и США) должна предложить свои посреднические услуги Израилю и Палестине.

«Но сначала нужно призвать обе стороны прекратить вести огонь, потому что пока пушки не замолчат, все это бессмысленно. Чем дальше — тем больше вероятность, что в этом регионе вспыхнет полномасштабная арабо-израильская война.

Россия всегда готова поучаствовать в урегулировании конфликта, как, впрочем, и американцы. Я считаю, что решающую роль могут сыграть только эти две страны», — считает сенатор.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев у себя на странице в Facebook отметил, что Россия уже предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях, так как от ее голоса многое зависит. «Самое важное — любой ценой остановить эскалацию боевых действий, поскольку гибнут мирные люди с обеих сторон. Каким именно будет механизм принятия решений, и кто первым остановится — не столь важно. Опыт есть, и всегда ключевым оказывалась позиция международного сообщества», — написал сенатор.

По инициативе президента России Владимира Путина, 14 мая конфликт Израиля и Палестины обсуждался на заседании Совета Безопасности. «Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал он.

С начала обострения Москва поддерживает активные контакты со всеми участниками конфликта. 14 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел телефонный разговор с генеральным директором МИД Израиля Алоном Ушпизом. А 12 мая заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук провел разговор со спецпредставителем России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.

В диалоге с Богдановым Марзук заявил, что палестинцы готовы прекратить обстрелы Израиля при одном условии: международное сообщество должно заставить Израиль «прекратить совершать агрессивные действия» в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, что стало одним из поводов к обострению.

Этот и другие конфликтные вопросы израиле-палестинских отношений могут быть урегулированы на переговорах в России.

О такой возможности в разговоре с РИА «Новости» заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, в контактах с представителями РФ регулярно обсуждается возможность проведения прямых переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. «Это именно то, что мы хотим - прямые переговоры без предварительных условий», — сказал он.

При этом посол отметил, что помимо России «есть еще и новая администрация в Вашингтоне, которая тоже заинтересована в том, чтобы участвовать в урегулировании». «Пока надо подождать, чтобы все утряслось. Вообще на этот конфликт надо смотреть спокойно, без эмоций. К сожалению, не всегда это удается», — отметил Бен Цви.

Подводные камни конфликта

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Россия имеет хорошие позиции, чтобы выступить посредником в конфликте между Израилем и Палестиной. Однако эффект такого посредничества оценивается ими по разному.

Заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко выразил мнение, что у России нет рычагов воздействия ни на ХАМАС, ни на израильское руководство.

«ХАМАС — структура многослойная, там есть разные группы влияния — египетская, иранская, были катарская и сирийская.

Россия не признает ХАМАС террористической организацией, поэтому у нас сохраняются возможность включиться в качестве миротворцев. Но при этом реальных рычагов нет, так как в ХАМАС нет групп, ориентированных на Россию.

Абсолютно такая же ситуация и с Израилем, который всегда действует только с учетом исключительно своих интересов, особенно в сфере безопасности. Поэтому если ХАМАС будет продолжать обстрелы, Израиль будет только наращивать давление. Я не исключаю и наземной операции, как это было, например, в ноябре 2006 года с операцией «Осенние тучи», — говорит востоковед.

На непримиримость Израиля указывает и старший преподаватель НИУ ВШЭ, арабист Андрей Чупрыгин.

«Если смотреть на заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца, то его страна не готова останавливаться. Израиль хочет преподать урок. ХАМАС же, кажется, свою задачу выполнил и готов пойти на компромисс. Но если окажется правдивой пока не подтвержденная информация, что в конфликт уже вмешивается ливанская «Хезболла», то это значит, что эскалация только нарастает», — говорит эксперт.

При этом Чупрыгин считает, что вмешательство России может реально изменить ситуацию

«Вопрос только в том, нужно ли это самой России. Это рискованное предприятие. Представьте, что началась посредническая миссия и вдруг, например, «Хезболла» попадет по школе. Тогда все снова обвинят Россию.

Но есть ощущение, что Москва бы с удовольствием взялась за этот процесс. И у России бы получилось это намного лучше, чем у США.

У них другая культура — вести переговоры с помощью шантажа. Россия же исторически всегда была великим мастером политики компромисса. Я надеюсь, мы не утратили это мастерство», — говорит востоковед.

При этом эксперт считает, что обострение сейчас не перерастет в полномасштабную арабо-израильскую войну, так как видит за последними событиями внутриполитические мотивы обеих сторон. «Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху так и не смог сформировать правительство и теперь под ним «шатается кресло» и ему надо зарабатывать политические очки. И у палестинцев отменили в конце апреля президентские и парламентские выборы», — напоминает контекст Чупрыгин.

Сергей Демиденко из РАНХиГС согласен с тем, что нынешнее обострение закончится возвращением к обычному напряжению.

«Сейчас они настреляются и успокоятся года на три года, потом опять начнется обострение. Невозможно устранить причину конфликта, так как все это упирается в три момента — вопрос еврейский поселений, палестинских беженцев и статуса Иерусалима. Они неразрешимы», — говорит о тупике эксперт.